"Drei bis fünf Jahre": Söder für Verlängerung der Atomkraft

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Um die Energiesicherheit angesichts des Kriegs in der Ukraine zu gewährleisten, sollten die Kernkraftwerke in Deutschland laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drei bis fünf Jahre länger am Netz bleiben. Das sagte er nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München.

Konkret sprach Söder davon, auf diese Art Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu verbinden. Zwar sei er anders als früher kein Anhänger der Kernenergie und sehe deren Herausforderungen - eine Verlängerung sei aber besser, als die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Denn auch damit mache man sich abhängig, etwa von Kohle-Lieferanten.

Habeck: Kurzfristig keine AKW-Verlängerung

Damit positioniert sich Bayerns Ministerpräsident in der seit Tagen laufenden Debatte, wie Deutschland künftig weniger abhängig von aus Russland importiertem Gas werden kann. Am Sonntag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der ARD erklärt, sein Ministerium habe eine Verlängerung der Laufzeiten geprüft, sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese kurzfristig nicht umsetzen ließe. Am Mittwochmorgen schloss Habeck im Deutschlandfunk eine Laufzeitverlängerung nicht aus.

Söder: Verlängerung von Isar 2 möglich

Laut Söder wäre eine Verlängerung des bayerischen Atomkraft-Meilers Isar 2 nach seinen neuesten Informationen möglich. Eigentlich soll die Anlage im niederbayerischen Essenbach Ende 2022 als eines der letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Deutschland solle aber keine neuen Kernkraftwerke bauen, betonte der CSU-Politiker.

Bayerns Ministerpräsident plädierte dafür, angesichts der aktuellen Lage "keine ideologischen Debatte" über die Kernenergie zu führen. Stattdessen müsse man übereinander legen, was für einen kurzen und begrenzten Zeitraum helfe. "Wir bräuchten in den nächsten Wochen eine Entscheidung." Richtig sei auch, die Gasspeicher in Deutschland "über internationale Märkte" zu füllen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach mit Blick auf die Atomkraftwerke von "großen Fragen, die aber überwiegend im Bund entschieden werden". Zunächst müsse man schauen, ob eine Verlängerung technisch möglich sei – dann müsse man erst rechtlich bewerten und schließlich politisch entscheiden.

Staatsregierung setzt Partnerschaften mit Russland aus

Abermals verurteilte Söder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine scharf. Bayern stehe an der Seite der Ukraine und helfe in der Not. Die Staatsregierung habe alle staatlich mit Russland verbundenen Organisationen angewiesen, die entsprechenden Partnerschaften zu überprüfen und auszusetzen. Konkret geht es etwa um Verbindungen zwischen Hochschulen, Städten oder Firmen. Es gehe jetzt um den Erhalt der liberalen Demokratien, betonte Söder mit Blick auf die russische Invasion.