10 Jahre Fukushima: Japan trauert - und hält an Kernkraft fest

Eigentlich bedeutet Fukushima "Insel des Glücks". Die Region im Nordosten Japans bietet eine wunderschöne Natur mit den besten Pfirsichen und Erdbeeren des Landes. Doch im kollektiven Gedächtnis steht Fukushima für die Reaktorkatastrophe vom 11. März 2011, die schwerste seit Tschernobyl 1986. Ein Seebeben, ein Tsunami und drei Kernschmelzen erschütterten Japan und die gesamte Welt.

Deutschland tritt aus Kernenergie aus – Japan bleibt bei Atomkraft

Durch die Nuklearkatastrophe wuchs überall der Widerstand gegen Atomkraft. Fukushima war für Deutschland der Anlass, den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 einzuleiten.

Ganz anders in Japan: Zwar wurden 2011 alle 54 Reaktoren vom Netz genommen. Das Land will sich von der Kohle verabschieden und unter anderem auf Wasserstoff setzen. Doch inzwischen sind neun Reaktoren schon wieder am Netz.

Erneuerbare Energien als Symbol für Fukushima

Der Anteil der Kernenergie soll in den kommenden Jahren auf 20 Prozent angehoben werden. Im Herbst genehmigten die Behörden erstmals ein AKW in der damals vom Tsunami betroffenen Region. Schon im kommenden Jahr könnte das Kernkraftwerk von Onagawa wieder ans Netz gehen.

Nur Fukushima selbst wird zum Symbol für Aufbruch und Umweltschutz. Bis 2040 soll der Energiebedarf zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Auch bei der Technologie will Fukushima Vorreiter werden – all das lässt sich die Regierung viele Milliarden Yen kosten.