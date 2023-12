In Rosenheim gibt es jetzt eine Babyklappe

In Rosenheim gibt es ab sofort eine Babyklappe am Klinikum. Eine Videoüberwachung existiert nicht, der Datenschutz bleibe voll gewährleistet, hieß es bei der Präsentation. Ein Fenster ist zu öffnen, und dahinter befindet sich ein Nestchen für das Kind, mit weichem Kissen, einem Nachtlicht und einem Kuscheltier.

Anonymität der Ablegenden ist gewährleistet

In der Babyklappe, die am Vormittag auch den kirchlichen Segen erhielt, liegen zudem Papier und Stift, damit eine Nachricht oder der Name des Kindes hinterlassen werden kann. Die Anlage ist mehrfach technisch gesichert und gewährleistet die Anonymität der Mutter durch einen Sichtschutz.

Die oder der Ablegende hat drei Minuten Zeit, um es sich vielleicht noch einmal anders zu überlegen, dann setzt sich ein Alarm in Gang, der die Ärzte und Pflegekräfte verständigt. Die Klinik unterrichtet unverzüglich auch das Jugendamt, das sich um die notwendigen formellen Angelegenheiten kümmert und die Unterbringung in einer Pflegefamilie organisiert.

Die Mütter können sich noch umentscheiden

Wurde ein Baby abgelegt und in Obhut gegeben, kann sich die Mutter auch später noch umentscheiden. Der Weg zurück zum Kind bleibt offen. Das Kind kommt nach dem Klinikaufenthalt zwar direkt in seine Adoptivfamilie, rechtsgültig wird die Adoption aber erst nach etwa einem Jahr.

Beratung und Hilfsangebote zu einer späteren Umentscheidung, die die Mutter anonym in Anspruch nehmen kann, gibt es an verschiedenen Stellen in Stadt und Landkreis Rosenheim, unter anderem bei Donum Vitae und beim Sozialdienst katholischer Frauen.

Straffreiheit als zentraler Punkt

Eine verzweifelte Mutter könne an der Babyklappe ihr Kind abgeben, ohne sich strafbar zu machen, betonte die Rosenheimer CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig, die sich gemeinsam mit dem Förderverein Kinderklinik für eine Babyklappe in Rosenheim starkgemacht hatte.

"Die Babyklappe ist eine enorme Hilfe für verzweifelte Mütter in Notlagen. Sie können ihr Kind in sichere Hände abgeben, ohne sich strafbar zu machen", so Ludwig. Die medizinische Versorgung und die Betreuung des Kindes bis hin zu einer Adoption seien gewährleistet.

Daniela Ludwig im Audio: "Angebot für Mütter in ganz schwierigen Situationen"