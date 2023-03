Ausgesetzter Säugling unterkühlt in Rosenheim gefunden

Im Stadtgebiet Rosenheim ist am Donnerstagmorgen ein Säugling aufgefunden worden. Eine Zeugin habe gegen 8 Uhr im Bereich eines Hotels in der Bahnhofstraße den abgelegten Säugling bemerkt und die Beamten verständigt, so die Polizei.

Das Neugeborene war unterkühlt und habe sich in einem kritischen Gesundheitszustand befunden, teilte die Polizei mit. Das Mädchen wurde ins Klinikum Rosenheim gebracht. Nach derzeitigem Stand sei davon auszugehen, dass der Gesundheitszustand des Säuglings stabilisiert werden konnte und keine Lebensgefahr mehr bestehe. Ersten Erkenntnissen nach war das Baby kurz vor dem Fund ausgesetzt worden.

Fahndung nach der Mutter läuft

Zahlreiche Streifen – auch von anderen Dienststellen und der Bundespolizei – suchten nach der Mutter, wie es weiter hieß. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Kripo und Staatsanwaltschaft Traunstein bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wem am Morgen zwischen 6 und 9 Uhr in der Bahnhofstraße verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer eine Frau kennt, die kürzlich entbunden haben müsste, aber kein Kind hat, soll sich an die Polizei unter Telefon 08031/ 20 00 wenden.

Anfang Dezember war auf einem Wanderparkplatz nahe Ruhpolding im Nachbarlandkreis Traunstein bereits ein Neugeborenes tot aufgefunden worden. Die Untersuchung am rechtsmedizinischen Institut in München ergab, dass der Bub kurz nach der Geburt getötet wurde. Ein Wanderer hatte die Leiche des Kindes zufällig hinter einem Erdhügel entdeckt. Bisher gibt es keine Hinweise zu der oder dem Täter. Der Fall hatte in Ruhpolding und darüber hinaus für großes Entsetzen gesorgt.

Klinikum Traunstein bekommt Babyklappe

Ende Februar beschloss der Landkreis, dass am Klinikum Traunstein eine Babyklappe eingerichtet wird. Sie soll Müttern anonym die Möglichkeit geben, ihrem Kind eine sichere Versorgung zu bieten, wenn sie sich in einer schwierigen Situation befinden, sagte Landrat Siegfried Walch damals dem BR. Mit der Babyklappe, die die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land abdecken soll, wolle er den Schutz des Kindes in den Vordergrund stellen.