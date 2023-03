Ausgesetzter Säugling in Rosenheim: Polizei nimmt Mutter fest

Nach dem Fund eines ausgesetzten Säuglings im Bereich eines Hotels in Rosenheim vergangene Woche haben die Ermittler jetzt die Mutter des Kindes gefunden. Mit Hilfe von Überwachungskameras im Innenstadtbereich konnten die Einsatzkräfte gezielt nach der Kindsmutter suchen. Am Dienstagvormittag nahmen Zivilfahnder der Zentralen Ergänzungsdienste Rosenheim die Frau vorläufig fest.

Mutter in U-Haft: Fluchtgefahr wegen drohender Strafe

Nach weiteren Ermittlungen ergaben sich laut Polizei konkrete Verdachtsmomente, dass es sich bei ihr um die Mutter des Säuglings handelt. Die 27-jährige kommt aus Rosenheim und gestand, das Kind geboren und im Hinterhof des Hotels ausgesetzt zu haben. Die Frau befindet sich nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Rosenheim ermittelt nun gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen des Straftatbestands der Aussetzung. Der Mutter droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Laut Staatsanwaltschaft bestehe Fluchtgefahr aufgrund hoher Strafandrohung.

Für das Kind bestand Lebensgefahr

Das neugeborene Mädchen war am 9. März in der Nähe eines Hotels unterkühlt und in Lebensgefahr gefunden worden. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd hatte eine Zeugin das ausgesetzte Baby bemerkt und daraufhin sofort die Polizei verständigt. Der Säugling wurde ins Klinikum Rosenheim gebracht.

Neugeborenes kommt in Pflegefamilie

Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der Gesundheitszustand des Mädchens stabilisiert werden konnte. Das Neugeborene befindet sich aktuell noch zur Behandlung im Klinikum, wird jedoch in den nächsten Tagen durch das Jugendamt der Stadt Rosenheim bei einer Pflegefamilie untergebracht.