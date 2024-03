In Krisenzeiten: Demokratische Bildung an Schulen

Gelebte Demokratie schon in der Grundschule

Für Frank Schiefer, zuständig für Politikdidaktik an der Uni Würzburg, ist es entscheidend, dass Demokratie nicht nur theoretisch gelehrt, sondern auch praktisch gelebt wird, schon in der Grundschule. Die Kinder könnten beispielsweise als eine Art Gemeindedetektive mit Kommunalpolitikern in den Austausch kommen: Mängel auf Spielplätzen, Gefahrenpotentiale auf dem Schulweg erkennen und in den Verbesserungsprozess mit einbezogen werden, um Verantwortung für die direkte Umwelt zu übernehmen. Wer von klein auf aktiv Teil demokratischer Prozesse ist, setzt sich auch als Jugendlicher und Erwachsener mit größerer Wahrscheinlichkeit mit den Strukturen auseinander, meint Schiefer.

Vorbild "Luxusschule" Zellingen

Nur 128 Schülerinnen und Schüler, eigener Sozialarbeiter, Profilschule Inklusion, Schule ohne Rassismus, im Klassenzimmer liegen aktuelle Infobroschüren zum Thema Demokratie aus – die Voraussetzungen an der Mittelschule Zellingen sind überdurchschnittlich. Dazu kommt, dass der Umgang zwischen Lehrkräften und Schülern familiär wirkt. Da an der Mittelschule - wie in der Grundschule - nach dem Klassleiter-Prinzip ein Lehrer komplett für eine Klasse zuständig ist, kennt man sich. Konflikte eskalieren in der Regel erst gar nicht. Schulleiterin Kerstin Schwarz ist es ein besonderes Anliegen, Demokratiebildung auch außerhalb des Stundenplans zu leben, wie zum Beispiel die Stärkung der Schülermitverwaltung als demokratisches Gremium an der Schule.

Lehrerverband: Demokratiebildung braucht Zeit und Raum

Christoph Rüttiger ist beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) in Unterfranken Abteilungsleiter für Schul- und Bildungspolitik. Er sieht zwar, dass sich die Schulen bemühen, oft aber Raum, Zeit und qualifiziertes Personal für die Demokratiebildung fehle. Ein eigenes Schulfach "Demokratieerziehung" sei in Bayern schon im Gespräch gewesen, was Rüttiger aber nicht für sinnvoll hält. Zu eingegrenzt und womöglich mit Leistungsnachweisen in Notenform, dazu viel auswendig Gelerntes – "das bringt uns nicht weiter". Auch, dass die Kultusministerkonferenz an jeden Schüler ein Grundgesetz für die Hosentasche verschenken will, hält er für Aktionismus: "Allein das Verschenken eines Buches reicht natürlich nicht aus, um kleine Demokraten aus unseren Schülern zu machen."

Als prinzipiell gut bewertet der BLLV den Ansatz der "Verfassungsviertelstunde", der auch im bayerischen Koalitionsvertrag steht. "Demokratieerziehung braucht einen verbindlichen Platz an der Schule – jedoch ohne Kürzungen." Man sei im Austausch mit der Staatsregierung, inwieweit eine Umsetzung möglich ist. Eine Stoppuhr sei dafür aber nicht nötig. "Wir brauchen die Zeit und den Raum, um Demokratie zu leben an den Schulen, und dafür sind wir im Moment noch zu wenig bereit."