"Es läuft nicht alles gut!" Demokratiekritik in der Berufsschule

"Sie wären bestimmt ein guter Diktator!" Michael Ländner braucht einen Augenblick, um darauf eine Antwort zu finden. Denn auf die Frage folgt im Klassenzimmer kein auflösendes Gelächter, sondern Zustimmung. Michael Ländner ist Lehrer an der Josef-Greising-Schule im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. In mehreren Berufsschulklassen thematisiert er gerade die Demokratie - auch gemäß des Koalitionsvertrags.

Er stellt fest, dass teils heftige demokratiefeindliche Äußerungen alltäglich geworden sind und nimmt die Jugendlichen mit ihren Sorgen ernst. Was bedeutet Demokratie eigentlich? Was sind die Alternativen? Bei der Frage "Wie zufrieden bist du mit der Demokratie?" ist das Meinungsbild in drei Klassen unabhängig voneinander eindeutig: etwa drei Viertel der Schülerinnen und Schüler positionieren sich als unzufrieden bis sehr unzufrieden.

Die Jugendlichen sind frustriert von der aktuellen Demokratie

Die Jugendlichen sind Bauzeichner-, Maurer- und Straßenwärter-Azubis, teilweise kommen sie aus ganz Bayern. Von Mittelschulabschluss bis Abitur ist alles vertreten. Die Kritikpunkte der Schülerinnen und Schüler an der Demokratie in ihrer aktuellen Form lassen sich herunterbrechen auf fehlendes Gehör der Politik für die junge Generation, mangelnde Gleichberechtigung und Einschränkung der Meinungsfreiheit. "Wenn man mal was sagt, ist man gleich der Depp", beklagt ein Schüler, "die lügen doch alle", und "die haben doch keine Ahnung von dem, was sie da tun" ein anderer.

Eine Schülerin kritisiert die fehlende Gleichberechtigung von Frauen und Randgruppen, in ihrem älteren Umfeld beschwere man sich dagegen über zu viel Gleichberechtigung. Einige äußern sich aber auch positiv zur Demokratie: "Hier kannst du wenigstens auf die Straße gehen, wenn dir was nicht passt. Wenn du das in einer Diktatur probierst, bereust du es!", gibt ein Schüler zu bedenken.

Michael Ländner vermutet, dass ein Grund für dieses Stimmungsbild die Komplexität der Politik in Deutschland ist. "Um bei den Nachrichten alles mitzukommen, wird viel Wissen vorausgesetzt. Wissen, das fehlt, weil sich keiner tagtäglich mit Politik befasst – auch deshalb, weil es in einer repräsentativen Demokratie nicht nötig ist. Aber dann stehen viele junge Menschen und Bürger alle vier Jahre vor der Wahl und verstehen die Parteiprogramme nicht. Das frustriert."