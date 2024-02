Wie Kinder Demokratie verstehen lernen

"Als sich die ersten Demonstrationen anbahnten und dazu aufgerufen wurde, haben wir ganz schnell mitbekommen, dass Kinder Fragen zum Thema Demokratie haben: Warum demonstriert man? Was heißt das eigentlich alles?" Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin des Nürnberger Tessloff Verlags, war es daher ein großes Bedürfnis, Kindern etwas an die Hand zu geben, damit sie die aktuellen Ereignisse rund um die Protestwelle "gegen Rechtsextremismus" besser verstehen können.

Ihr Team arbeitete bereits seit längerem an einem Buch zum Thema Demokratie für die "Was ist was"-Reihe. Ursprünglich war das Buch für August geplant, doch der Verlag entschied sich kurzfristig, das Manuskript in verkürzter Fassung bereits vorab als Broschüre herauszugeben.

Im Internet seit vergangener Woche kostenlos abrufbar, wurde das Infomaterial schon jetzt mehr als zehntausendmal heruntergeladen. Ein riesiger Erfolg für die 16 Seiten umfassende Broschüre über Mitbestimmung, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. "Wir haben damit gerechnet, dass wir eine gute Nachfrage haben, aber nicht, dass es uns so überrennt", sagt Meinecke-Meurer. Vor allem von Eltern würden sie viel Zuspruch erhalten.

Demokratie im Klassenzimmer

"Wir haben vorher Schilder gebastelt mit dem Slogan 'Dachau ist bunt' und ein bisschen darüber gesprochen, um was es da eigentlich geht", erzählt Julia aus Dachau, die in den vergangenen Wochen mit ihrer Familie ebenfalls für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert hat.

Denn für Tochter Eva ist es noch gar nicht so einfach nachzuvollziehen, worüber auf den Demos geredet wird. Demokratie, Verfassung, grüne und blaue Parteien: Das alles klingt für die Fünftklässlerin abstrakt. Dabei findet Julia es gerade jetzt wichtig, dass ihre Tochter ein Gefühl dafür bekommt, was es für ein Privileg ist, in einer Demokratie aufzuwachsen.

Auch der Tessloff Verlag versucht anhand einiger leichter Beispiele Kindern zu zeigen, dass demokratische Werte auch schon in ihrer Welt eine Rolle spielen: Geht der Schulausflug zum Schwimmbad oder zum Spielplatz? So ist das Mehrheitsprinzip schnell erklärt. Was eine Verfassung ist oder wie unser Parteiensystem funktioniert, ist für Kinder schon schwerer zu verstehen. Trotzdem war es "Was ist was"-Chefin Meinecke-Meurer wichtig, Kindern zu zeigen, wie unterschiedliche Meinungen und Haltungen entstehen.

Das Parteiensystem als Hase und Pinguin

So kommen in der Broschüre beim Thema Parteiensystem nicht etwa Menschen, sondern Tiere zu Wort: "Wieso ist mir jetzt wichtig, wenn ich ein Hase bin, dass ich gute Wiesen habe und wieso ist es mir als Pinguin wichtig, dass ich Eis habe? Da kann man schon eine Menge mitschwingen lassen, um zu erklären, dass man die Dinge von allen Seiten betrachten muss", sagt Meinecke-Meurer. "Und man kann auch vorsichtig andeuten, dass manches extrem ist."

Die Vermittlung von Wissen sei immer dann gut gelungen, wenn die "Was ist was"-Broschüre mit eindrücklichen Bildern arbeite, findet die Medienpädagogin Maya Götz. An anderer Stelle fehle ihr dagegen manchmal die Tiefe: "Sie haben Wege gesucht, sodass die meisten Erwachsenen sagen würden: 'Ja, die Info ist okay'. Das macht dann natürlich auch bestimmte inhaltliche Schwächen", so Götz. "Also genau da, wo es an die Kanten rangeht, wo es ja eigentlich spannend wird, das wird dann sehr flach abgehandelt", so Götz. Denn die Broschüre sei – aller Wahrscheinlichkeit nach – nicht direkt für Kinder gedacht, sondern werde über Erwachsene vermittelt.