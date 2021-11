Impf-Event in Leinach: Feuerwehr organisiert 4.500 Impfungen

Als vor zwei Wochen bekannt wurde, dass die Waldweihnacht in Leinach im Landkreis Würzburg wieder abgesagt werden muss, ist bei der Feuerwehr Oberleinach die Idee für das "Impf-Event im Advent" entstanden. Innerhalb kürzester Zeit hat die Feuerwehr eine Impfaktion organisiert.

Am Samstag seien rund 2.150 Impfungen verabreicht worden, so Kommandant Martin Seelmann. Für den heutigen Sonntag rechnet er ebenfalls mit mindestens 2.500 Impfungen.

Impfen im Akkord ohne Wartezeit

Während sich andernorts zuletzt oft lange Schlangen bilden und Impfwillige teils sogar wieder heimgeschickt werden mussten, läuft es in Leinach reibungslos: "Wir schaffen etwa 240 Impfungen pro Stunde, die längsten Wartezeiten waren 20 Minuten", berichtet Seelmann stolz. Etwa 100 Ehrenamtliche sind am Wochenende im Einsatz, dazu ein Ärzteteam aus einer Frankfurter Impfpraxis.

Eine Feuerwehrfrau hatte Seelmann auf den Praxisinhaber Dr. Saqib Cheema aufmerksam gemacht. Der in Schweinfurt geborene Intensivmediziner betreibt in Frankfurt eine Praxis, die sich auf Corona-Impfungen konzentriert und auch viele öffentliche Impf-Events durchführt - und so sagte der Arzt auch für den Leinacher Impf-Event zu.

Ausreichend Impfstoff dank vorausschauender Planung

"Anfangs war ich von 300 Impfungen ausgegangen, in die Feinplanung gingen wir dann mit 3.000 Impfungen. Kurzfristig haben wir die Kapazitäten jetzt nochmals erhöht, so dass es am Ende sogar mehr als 4.000 werden", zieht Seelmann Bilanz. An Impfstoff mangelte es an diesem Wochenende in Leinach nicht. Dr. Saqib Cheema hatte ausreichend bestellt und ist mit 6.000 Dosen des mRNA-Impfstoffs von Biontech in die Leinachtalhalle gekommen.

Eigenes Impfportal und Flyer

Dort war alles bestens vorbereitet. Über ein eigens eingerichtetes Internet-Portal konnten die Bürgerinnen und Bürger ihren Termin buchen. Jeder Registrierte hat vorab die erforderlichen Merkblätter und Erklärungen erhalten, um sie bereits ausgefüllt mitzubringen und so Wartezeiten vor Ort möglichst gering zu halten. Aber auch an die Älteren wurde gedacht: Die Feuerwehr hatte in Leinach rund 1.500 Flyer verteilt mit der Möglichkeit einer telefonischen Terminbuchung.

Viele Booster- und nur wenige Erstimpfungen

Durch sein Engagement musste Seelmann allerdings auch Erfahrungen mit Impfgegnern machen: Persönliche Anfeindungen per E-Mail etwa, außerdem wurde eine Corona-Teststrecke in Leinach mit impfkritischen Botschaften und Totenköpfen auf Vorder- und Rückseite beschmiert. Am Wochenende selbst gab es laut Seelmann aber keine Zwischenfälle und alles verlief problemlos. Ungeimpfte wurden mit der Aktion allerdings kaum erreicht: Unter den verabreichten Impfungen waren nur knapp 200 Erstimpfungen, die meisten hatten sich eine Auffrischung abgeholt.