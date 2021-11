Wo bleibt der Impfturbo? Impfstoffmangel auch in Unterfranken

Impfstoff auch im Landkreis Kitzingen knapp

Auch der Landkreis Kitzingen teilte mit: "Impfnachfrage steigt - Impfstoff ist knapp". Der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Felix Wallström, sagte, man habe die maximale Menge an Impfstoff bestellt, jedoch nur die Hälfte bekommen, bei Biontech sogar nur 44 Prozent. "Das kann man niemanden erklären und ich verstehe, wenn die Bürger sauer sind", sagte Landrätin Tamara Bischof. Impfungen sind dort in der kommenden Woche nur mit Termin möglich, Ausnahmen kann es nicht geben.

Spahn: Genug Impfstoff vorhanden

Die Situation in den Impfzentren sei regional unterschiedlich, "gleichwohl erreichen uns vermehrt Rückmeldung, die auf Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Impfstoff hinweisen", so ein Sprecher des Bayerischen Landkreistags zu den aktuellen Engpässen. Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind die nötigen Impfstoffmengen für die geplante Beschleunigung der Impfungen aber verfügbar. Der Bund werde innerhalb von zehn Tagen 18 Millionen Dosen für Auffrischimpfungen ausgeliefert haben, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Im Gesamtsystem sei genug Impfstoff da. Er verwies zugleich darauf, dass es wegen Umstellungen zum stärkeren Hochfahren der Impfungen in der Logistik vom Großhandel über Apotheken in die Praxen zu Verzögerungen beim Verteilen in der Fläche kommen könne.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte am Freitag, es gebe in Deutschland und Bayern grundsätzlich genug Impfstoff, das habe der Bund fest zugesagt. "Dennoch, das höre ich auch, kommt es in einzelnen Impfzentren – auch in Bayern – zu Lieferengpässen", sagte er. Deshalb ergehe an den Bund eine "ganz dringliche Aufforderung", jedwede Kontingentierung zu beenden.

Deckelung der Biontech-Auslieferungen

Hintergrund für die Deckelung der Biontech-Auslieferungen war laut Bundesgesundheitsministerium, dass Bestellungen des Präparats mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmachten, aber vermehrt Moderna eingesetzt werden soll. Dies soll sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Außerdem soll vermieden werden, dass eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 verfallen. Vorbehalte vieler Patienten gegenüber dem Moderna-Impfstoff seien nach aktuellem Kenntnisstand unbegründet, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns am Freitag mit Verweis auf das Paul-Ehrlich-Institut mit.

