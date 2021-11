Corona-Ticker Unterfranken: Kein Impfbus im Kreis Bad Kissingen

18.32 Uhr: Neues Impfzentrum von Stadt und Landkreis Würzburg in Margetshöchheim

Um die Impfungen in der Region weiter voranzubringen, aktivieren Stadt und Landkreis Würzburg neben der Kürnachtalhalle ein weiteres Impfzentrum für die westliche Region in Margetshöchheim. Das teilte das Landratsamt Würzburg mit. Ab dem kommenden Mittwoch (24.11.21) werde die Margarethenhalle dort als weiterer Standort für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen in Stadt und Landkreis Würzburg zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung. Die Impfsprechstunden sowie dezentrale Impfaktionen in den Stadtteilzentren und Gemeinden des Landkreises blieben ebenfalls bestehen. "Obwohl der Auftrag zum Abbau der Impfzentren Giebelstadt und Talavera durch die geänderte Impfstrategie des Freistaats Bayern Ende September deutlich war, reagieren wir auf den Unmut in der Bevölkerung und versuchen, flexibel Alternativen zu schaffen – und dies, obwohl es nicht einfach ist, Personal und Struktur wieder kurzfristig zu organisieren. Wir geben uns keine Denkverbote, was zum Beispiel zukünftig das Impfen am Wochenende oder am späten Abend angeht, allerdings muss es immer jemanden geben, der diese Impfungen auch verabreicht“, betont Landrat Thomas Eberth. Derzeit sind etwa 70,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis erst- und 72,7 Prozent zweitgeimpft. Das Impfzentrum in Margetshöchheim sei in enger Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis Würzburg, der Gemeinde Margetshochheim, dem Technischen Hilfswerk und der Kreisfeuerwehr geplant worden. Erstimpfungen sollen ohne Termin möglich sein, heißt es in der Mitteilung. Für Zweit- und Booster-Impfungen sei die Terminvereinbarung unter https://impfzentren.bayern bereits freigeschaltet. Eine Telefon-Hotline soll baldmöglichst eingerichtet werden.