Im Einsatz für das Rebhuhn im Landkreis Pfaffenhofen

Ein kleiner Lautsprecher in der Hand, das Fernglas um den Hals: Christian Huber vom Landverband für Vogelschutz ist auf der Pirsch. Aber er will nicht jagen. Im Gegenteil: Sein Ziel ist es, das Rebhuhn zu schützen. Aus dem Lautsprecher schallt der Balzruf eines Rebhuhns. Damit will er die Tiere anlocken, um sie zu erfassen. Das ist ein erster Schritt in dem Projekt im Landkreis Pfaffenhofen.

Starker Rückgang des Rebhuhns in Bayern

In ganz Bayern sieht und hört man sie immer seltener. In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände so stark zurückgegangen, dass das Rebhuhn in Bayern mittlerweile auf der roten Liste steht. Damit gilt es als stark gefährdet. Dem will man im Landkreis Pfaffenhofen entgegenwirken.

Problem: Zu wenig Lebensraum für die Vögel

Die industrielle Landwirtschaft hat viel Lebensraum für die Tiere zerstört: Magere Wiesen sind verschwunden, es wird weniger Wechselfrucht und Sommergetreide angebaut und das viele Düngen – das alles macht es den Tieren schwer. Es fehlt ihnen an Nahrung und Schutz.