Unverhofftes DFB-Comeback: Flick nominiert Müller nach

Thomas Müller kehrt nach neun Monaten in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den zuletzt bei der WM in Katar eingesetzten Weltmeister von 2014 für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nach, wie der DFB am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Müller: "Zu jeder Schandtat bereit"

Nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern München über Borussia Mönchengladbach hatte Müller am Samstag auf eine Frage nach einer Rückkehr in die Nationalmannschaft erwidert: "Ich bin zu jeder Schandtat bereit" - damals noch in dem Glauben, nicht nominiert worden zu sein. "Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut. Ich bin bereit, wenn es darauf ankommt und ich gefragt bin", sagte der 33-Jährige.

"Mit Liebe getan" - Vorerst letztes DFB-Spiel bei der WM in Katar

Nun ist er also wieder gefragt: Nach dem wahrscheinlichen Ausfall von Mittelstürmer Niklas Füllkrug benötigt Flick einen weiteren Offensiv-Spieler. Da Müller nach seiner schwierigen Vorbereitung mit Verletzungsproblemen und einem stotternden Saisonstart mit nur einem Startelf-Einsatz am Samstag aktuell nicht in Topform ist, kommt diese Nachnominierung überraschend.

Müller hat mit 121 Einsätzen gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger die viertmeisten Spiele in der Nationalmannschaft bestritten. Sein letztes Spiel im DFB-Trikot hatte der 33-Jährige bei der WM in Katar letztes Jahr gegen Costa Rica. Trotz eines 4:2-Siegs war für die deutsche Mannschaft die WM bereits nach der Vorrunde vorbei. Sein Monolog am ARD-Mikrofon unmittelbar nach Schlusspfiff, der mit den Worten: "Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein", endete, ließ einen Rücktritt aus der DFB-Elf stark vermuten. Einen guten Monat später klang der Bayern-Profi aber ganz anders: Er sei "absolut zur Stelle, wenn der Trainer mich braucht".