Scholz meldet sich nach Unfall mit Augenklappe zurück

Bundeskanzler nimmt an geplanten Terminen diese Woche teil

Bereits am Montag will Scholz aber wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Er wird am Abend beim St.-Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung "vorwärts" erwartet. Gut möglich, dass er vorher auch noch bei der SPD-Bundestagsfraktion vorbeischaut, die einen neuen Vorstand wählt. Am Dienstag nimmt Scholz an der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung in München teil und redet am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags.

Scholz: Zwei bis drei Mal die Woche Sport

Scholz versucht sich zwei bis drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen, wie er auf seiner Internetseite als Bundestagsabgeordneter schreibt. Er rudert auch gerne, wenn sein dichter Terminkalender es zulässt. Mit seiner Frau Britta Ernst wandert er zudem im Urlaub und fährt gelegentlich auch mal Rad. Allerdings sei er ein Spätstarter, was Sport angeht, sagt er: "In Schulzeiten habe ich Sport gehasst, heute jogge ich, so oft es geht."

Mit Informationen von dpa.