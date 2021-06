Hundewelpe direkt vor Nürnberger Tierheim ausgesetzt

Zahl der illegalen Welpen in Bayern während Corona stark gestiegen

In den vergangenen Monaten beobachteten Tierheime in ganz Bayern einen Trend zum eigenen Hund. Viele Menschen hätten in der Corona-Pandemie mehr Zeit und schafften sich deshalb einen Hund an. Gerade das Geschäft mit Welpen aus dem Ausland läuft offenbar gut: Während im Jahr 2019 184 Welpen sichergestellt wurden, stieg diese Zahl 2020 auf 312. Bis Ende März 2021 waren es bereits 288 Welpen, ergaben Recherchen des BR-Politmagazins Kontrovers.

Erst kürzlich hatten sich Tierschützer in Nürnberg als potentielle Hundekäufer ausgegeben. Ein Händler wollte illegal zwei erst sechs Wochen alte Maltesterwelpen verkaufen – ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Und in den Landkreisen Eichstätt und Pfaffenhofen an der Ilm sollen fünf Betrüger innerhalb eines Jahres mehr als 80 Welpen verkauft haben. Ihre Wohnungen wurden vor wenigen Tagen durchsucht, wie BR24 heute berichtete. Die Polizei stellte 19 Tiere und zahlreiche Vermögenswerte sicher.

Wurde Hund Henry auch illegal verkauft?

Ob der ausgesetzte Hund Henry aus Nürnberg auch über illegale Tierhändler verkauft wurde, ist möglich, aber im Moment noch ungeklärt. Das Nürnberger Tierheim wollte sich dazu nicht äußern. Neben Henrys Transportbox lag ein Zettel, auf dem stand, dass der Welpe Augentropfen brauche und man ihm diese nicht geben könne, berichtet das Tierheim auf Facebook. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk wies eine Mitarbeiterin darauf hin, dass Henry nicht vermittelt wird und niemand deswegen anrufen solle. Ein krankes Tier könne nicht in die Obhut eines Halters übergeben werden.