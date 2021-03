Das brutale Geschäft mit Hundewelpen

Die wochenlange Recherche der Kontrovers-Reporter endet in der Wohnung einer Frau in Niederbayern, einer Hundehändlerin. Die Polizei kommt dazu. Wurden hier zwei Wochen alte Welpen zum Kauf angeboten? Das wäre ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Nachfrage extrem hoch

Seit Corona ist die Nachfrage nach Hunden stark gestiegen, allein in München gab es im Jahr 2020 drei Mal so viele Hundeanmeldungen. Und es gibt einen regelrechten Hype um Welpen, die oft illegal gehandelt werden. Das zeigt auch die Zahl der Aufgriffe in Bayern: Im Jahr 2019 waren es noch 184 sichergestellte Welpen, 2020 stieg die Zahl auf 312. Und in den ersten Wochen dieses Jahres wurden bereits 288 Welpen aufgegriffen. Mit der steigenden Nachfrage steigt die Zahl der unseriösen Anbieter. Im Netz gibt es sehr viele Angebote und oft sind die Hunde sehr jung.