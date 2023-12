Hochwasserlage in Bayern entspannt sich

An vielen Orten in Bayern entspannt sich die Hochwasserlage langsam. Wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Nachmittag mitteilte, ist es an der Donau jedoch für Entwarnung noch zu früh: Bis zum Wochenende könnten die Pegel Kelheim, Hofkirchen, Vilshofen und Passau noch bei der Meldestufe 3 von 4 bleiben, sagte ein Sprecher. Demnach können dort einzelne bebaute Grundstücke oder Keller noch überflutet und Straßen gesperrt werden. Am Kloster Weltenburg bei Kelheim wurde vorsorglich der mobile Hochwasserschutz aufgebaut.