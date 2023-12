Wann ist der 1. Advent und woher stammt der Adventskranz-Brauch?

Vor allem Kinder können Weihnachten kaum erwarten. Die Zeit bis dahin wird ab dem 1. Advent wöchentlich durch das Anzünden von ein, zwei, drei und vier Kerzen heruntergezählt - bis endlich der Heilige Abend kommt. Aber warum zünden wir überhaupt Kerzen auf einem Adventskranz an?

Wann ist der 1. Advent 2023?

Die Adventszeit umfasst die vier Sonntage vor Weihnachten, deswegen ist die Anzahl der Tage bis zum Fest auch immer unterschiedlich - je nachdem, auf welchen Wochentag der 1. Weihnachtsfeiertag fällt. Der früheste Beginn der Adventszeit ist der 27. November, der späteste der 3. Dezember. In diesem Jahr ist der Beginn der Adventszeit am spätestmöglichen Termin - also am 3. Dezember. Der 1. Advent ist kein gesetzlicher Feiertag.

Der 2., 3. und 4. Advent folgen an den nachfolgenden Sonntagen. Der 4. Advent fällt heuer mit Heiligabend am 24. Dezember zusammen.

Wer hat den Adventskranz erfunden?

Hier kommen wieder die Kinder ins Spiel, denn für sie wurde der Brauch mit den Kerzen erfunden. Der evangelische Theologe und Pädagoge Johann Hinrich Wichern (1808-1881) betreute im "Rauhen Haus" in Hamburg verwahrloste und verwaiste Kinder aus den Hamburger Elendsvierteln.