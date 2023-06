Meteor über Bayern? Ein langsamer Feuerball am Nachthimmel - was war das?

Ein Feuerball am Nachthimmel

In Weißenburg in Bayern (Mittelfranken) wurde eine Art grünliche Sternschnuppe beobachtet, und Hörer Andi beschrieb das Phänomen in der Nähe von Landsberg am Lech in einer Sprachnachricht:

"Über der Wolke eine Art Feuerball, so richtig grünlich, in eine Richtung fliegend. Wie eine Sternschnuppe, aber wirklich größer, grünlich. Es war explosionsartig."