Was schützt Schafe auf der Weide? Zäune gegen Wölfe

Bald geht die Weidesaison wieder los. Für Tierhalter stellt sich die Frage: Was können wir tun, um unsere Tiere vor dem Wolf zu schützen? In Grub wurde deshalb eine Demonstrationsanlage aufgebaut, die zeigt, was der Markt gerade so hergibt.