Heiligabend in München: Feiern für Obdachlose und Reisende

Heiligabend in München - trotz der "Stillen Nacht" ist der Flughafen noch bis zum späten Abend in Betrieb. Die letzte Maschine wird um 22.50 Uhr nach Osaka in Japan starten. Die letzte Landung ist für 23.10 Uhr geplant, da wird noch ein Flugzeug aus Lissabon erwartet.

Allein bei der Flughafen München GmbH und deren Tochtergesellschaften sind am 24. Dezember mehr als 1.400 Beschäftigte der FMG und deren Tochtergesellschaften im Einsatz - etwa im Bodenverkehrsdienst, in den Terminals, bei der Feuerwehr in den Läden oder in den Lokalen. Hinzu kommen Mitarbeitende von Airlines, Behörden und anderen Unternehmen auf dem Airport-Campus. Für sie alle wird ein Gottesdienst angeboten in der Christophorus-Kapelle im Zentralbereich des Flughafens um 16 Uhr - es ist eine ökumenische Christvesper für Mitarbeitende und Passagiere.

Viel Arbeit am Flughafen

In den Weihnachtsferien wollen viele mit dem Flugzeug verreisen: In den gesamten Ferien planen die Airlines insgesamt rund 11.500 Flüge ab München zu weltweit 160 Zielen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 11.000 Flüge. Vor vier Jahren und somit vor Pandemiebeginn waren es 15.000 Starts und Landungen gewesen. Die meisten Flüge führen erneut nach Spanien, Italien und Frankreich. Im Fernreiseverkehr wird wieder Nordamerika am häufigsten angeflogen. Passagieren wird empfohlen, rechtzeitig zum Airport zu kommen und sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren.

Ökumenischer Gottesdienst mit Kardinal Marx und Landesbischof Kopp

Wer mit dem Zug in München abfährt oder ankommt oder am Münchner Hauptbahnhof arbeitet, möchte vielleicht in den Gottesdienst gehen, der dort an Heiligabend um 16.30 Uhr neben dem Reisezentrum beginnt - direkt gegenüber der Gleise 12 und 13. Leiten werden ihn der katholische Erzbischof Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Landesbischof Christian Kopp. Das Team der Bahnhofsmission wird ihnen ein Buch übergeben, in das Besucher während der ganzen Adventszeit Hoffnungen und Wünsche eintragen konnten. Ehrenamtliche Mitarbeiter lesen das Weihnachtsevangelium in mehreren Sprachen vor und teilen das Friedenslicht aus Betlehem. Nach dem Gottesdienst findet in der Bahnhofsmission am Gleis 11 eine Feier für Menschen ohne Zuhause statt. Dort wird es auch etwas zu essen und kleine Geschenke geben.

Feier für Obdachlose im Hofbräuhaus

Etwa 600 Obdachlose und Wohnungslose sind an Heiligabend auch in den Festsaal des Münchner Hofbräuhauses eingeladen. Dort steigt ab 18 Uhr die Weihnachtsfeier des katholischen Männerfürsorgevereins. Mit dabei ist auch hier Kardinal Reinhard Marx. Nach der Verlesung des Weihnachtsevangeliums wird er eine Ansprache halten. Etwa 100 Ehrenamtliche helfen bei der Organisation der Feier, die mit Spenden und Zuschüssen finanziert wird. Der Saal wird festlich geschmückt, die Gäste singen gemeinsam Weihnachtslieder, Live-Musik kommt von "The Holly Rocks", und es wird ein Weihnachtsessen serviert. Die Veranstaltung gibt es bereits seit mehr als 70 Jahren. Gedacht ist sie sowohl für Obdachlose, die auf der Straße leben, als auch für wohnungslose Menschen, die übergangsweise in Heimen und Pensionen untergebracht sind. Die Eintrittskarten wurden über die Organisationen der Wohnungslosenhilfe vergeben.

Christkindlmarkt schließt, Tollwood bleibt geöffnet

Nach 28 Tagen geht am Mittag des 24. Dezember der Münchner Christkindlmarkt zu Ende. Um zwölf Uhr spielen zum Ausklang traditionell die Grünwalder Turmbläser auf dem Rathausbalkon. Noch bis 14 Uhr sind die rund 130 Buden geöffnet. Die Zahl der Besucher schätzt das Wirtschaftsreferat auf insgesamt 3,1 Millionen, hunderttausend mehr als im vergangenen Jahr. Der etwa 25 Meter hohe Christbaum vor dem Rathaus wird noch länger stehenbleiben. Bis 6. Januar werden die rund 3.000 LED-Kerzen weiterhin jeden Tag erstrahlen: immer von 16 bis 23 und von sechs bis etwa 08.15 Uhr.

Das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese dauert noch bis Silvester. Ein Mix aus Kunsthandwerk und Konzerten lockt dorthin. Der Aktionsort "Tatort Zukunft" stellt außerdem die Ziele der Vereinten Nationen für die Entwicklung der Erde vor. Daneben gibt es bio-zertifiziertes Essen aus aller Welt - indisches Curry genauso wie Couscous, afrikanische Spezialitäten, Glühwein oder Bratwurstsemmeln.