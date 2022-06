Haßfurt: 21-Jähriger nach Überschlag mit Auto schwer verletzt

Zu dem Unglück kam es kurz vor 6.00 Uhr: Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige von Hofheim in Richtung Haßfurt unterwegs, als er auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Er kam mit seinem Auto nach links von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach im Graben zwischen Staatsstraße und Fahrradweg liegen, sodass der 21-Jährige sich nicht selbst daraus befreien konnte.

Feuerwehr musste Schwerverletzten befreien

Die Feuerwehr verschaffte dem Rettungsdienst über eine Öffnung an der Fahrerseite Zugang zu dem eingeklemmten Patienten. Der Mann wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Bamberg eingeliefert, so BRK-Einsatzleiter Daniel Imhof. Die Staatsstraße blieb bis zum Abschluss der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

Abgefahrene Reifen als Unfallursache?

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war an dem Unfall kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Die Polizeiinspektion Haßfurt führt die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Beamten haben an dem Fahrzeug stark abgefahrene Reifen entdeckt. Sie konnten nicht ausschließen, dass dies mitursächlich für den Unfall sein könnte.