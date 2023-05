Vier Einbrüche binnen einer Nacht meldet die Polizei in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof. Demnach drangen Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in vier verschiedene Firmengebäude ein und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Nur wenige Kilometer entfernt spielte sich eine Nacht zuvor ganz ähnliches ab.

Handwerksunternehmen im Visier der Einbrecher

Der an den Gebäuden in Schwarzenbach entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Betroffen waren Handwerksunternehmen wie ein Dachdeckerbetrieb und eine Baufirma.

Bereits in der Nacht zu Montag hatte es im nur 40 Kilometer entfernten Lanzendorf bei Himmelkron im Landkreis Kulmbach ebenfalls vier Einbrüche innerhalb einer Nacht gegeben. Betroffen waren auch dort vor allem Handwerksbetriebe. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher dort Zugang zu vier verschiedenen Firmengebäuden und durchsuchten die Räume gezielt nach Bargeld. In einem Büro fanden die Unbekannten einen größeren Geldbetrag und flohen. In Lanzendorf hinterließen sie an den Gebäuden einen Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu Diebestouren

Bei den Einbrüchen im Landkreis Kulmbach wurden die Täter gesehen. Demnach handelte es sich um drei Männer, die aus einem dunklen Pkw stiegen, bevor eine vierte Person mit dem Wagen ohne Licht davon fuhr. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Es gebe allerdings noch keinen Hinweis darauf, da die Einbrecher nur Bargeld mitgenommen und sämtliche Wertgegenstände zurückgelassen hätten, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. Davon, dass die innerhalb einer Nacht verübten Einbrüche zusammenhängen, ist hingegen auszugehen, so die Polizei. Sie bittet nun mögliche Zeugen, sich zu melden.