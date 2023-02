Einbrüche in Wohnungen und Bäckerfiliale in Mittelfranken

In Mittelfranken sind bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen in mehrere Wohnungen und eine Bäckerfiliale eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren die Einbrecher in Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt), Oberasbach im Landkreis Fürth und Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach aktiv. Insgesamt ermitteln die Beamte in vier Fällen gegen bislang unbekannte Täterinnen oder Täter.

Einbruch in Wohnhaus in Herzogenaurach

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend brachen Unbekannte demnach in ein Wohnhaus in Herzogenaurach ein. Die Unbekannten verschafften sich laut Polizei dabei über eine Tür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Schönthalstraße. Im Inneren durchwühlten sie diverse Räume und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Mehrere Wohnungen in Oberasbach aufgebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag sind bislang Unbekannte dann in zwei angrenzende Häuser in Oberasbach eingebrochen. Auch in diesem Fall drangen sie gewaltsam über eine Tür beziehungsweise ein Fenster in die Gebäude in der Flurstraße und der Korngasse ein. Im Gebäude brachen die Unbekannten mehrere Wohnungen auf und durchwühlten diese. Ob die Diebe etwas entwendeten, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Einbrecher schlugen in Bäckerei in Dinkelsbühl zu

Von Samstagabend auf Sonntagmorgen haben Einbrecher dann eine Bäckereifiliale in Dinkelsbühl im Visier gehabt. Als sie in das Geschäft in der Ellwanger Straße eingedrungen waren, öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten einen bislang unbekannten Bargeldbetrag.

Polizei: Kein Hinweis darauf, dass Einbrüche zusammenhängen

Bislang gebe es keine Hinweise darauf, dass die Einbrüche zusammenhingen. Das erklärte ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. In allen Fällen aber bitten die Beamten um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen, die zu den Vorfällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung setzen.