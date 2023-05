Motorschaden: Schweine in Transporter stundenlang ohne Wasser

Ein Tiertransporter mit 460 Schweinen an Bord ist auf der A9 bei Haag im Landkreis Bayreuth liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilt, war den Beamten der Sattelzug am Dienstagvormittag aufgefallen. Der Transporter war von Dänemark nach Italien unterwegs gewesen und stand zum Zeitpunkt des Auffindens durch die Polizei bereits rund fünf Stunden mit einem Motorschaden an der Autobahn in einer Behelfsausfahrt.

Alles zum Thema Landwirtschaft: Nachrichten, Infos und Entwicklungen

Geschwächte Ferkel müssen geschlachtet werden

Der Fahrer hatte zwar Hilfe angefordert, die aber ließ auf sich warten, weil sie sich aus Polen auf den Weg gemacht hatte. Weil die Tränken nicht mehr funktionstüchtig waren, befanden sich die geladenen Ferkel in einem schlechten Zustand. Der Lkw wurde notdürftig instand gesetzt und durch die Polizei nach Bayreuth begleitet. Dort wurden die Tiere entladen, begutachtet und versorgt. Drei der Ferkel waren so geschwächt, dass die vor Ort geschlachtet werden mussten. Der Rest der Tiere machte sich wenig später auf die Weiterreise.

Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung

Gegen Fahrer und Beifahrer des Lastwagens sowie das Transportunternehmen aus Polen wurden Anzeigen wegen mehrerer Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung erstattet.

Die EU-Richtlinie schreibt unter anderem die Dauer und die Art des Transports vor. Die Höchstdauer von einem Tiertransport ist demnach auf acht Stunden festgelegt. Diese kann jedoch unbegrenzt verlängert werden, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Zum Beispiel dann, wenn der Transport mit Spezialfahrzeugen stattfindet oder wenn ausreichend Pausen- und Versorgungsintervalle eingeplant sind.

Bei einem Tiertransport, der länger als acht Stunden dauert, muss das Fahrzeug mit einem funktionierenden Tränkesystem und Ventilatoren ausgestattet sein.