Flammen, Hitze und Qualm: Extremtraining für Feuerwehrkräfte

Auf einem Platz vor der Feuerwehr in Mamming im Kreis Dingolfing-Landau steht ein roter Lkw-Anhänger in der Größe eines Überseecontainers. An seinen Kanten rundherum zeichnet sich eine dicke Rußschicht ab. Auf einer Tafel steht: "Wir bilden die bayerischen Feuerwehrleute aus." Es ist der Brandübungscontainer des bayerischen Innenministeriums - später sollen acht der Ehrenamtlichen in diesen Container hineingehen. Auf seiner Tour durch den Freistaat macht er aktuell Halt in Niederbayern. In diesem Jahr sollen laut dem Landesfeuerwehrverband (LFV) Bayern rund 1.800 Feuerwehrleute durch die Übungsanlage.

Übung unter Realbedingungen

Pro Durchgang dürfen acht Teilnehmer in den Brandcontainer. Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Außerdem wird geprüft, ob die "Gesundheitsprüfung G 26.3" erfüllt und aktuell gültig ist. Nur damit darf auch im Ernstfall Atemschutz angelegt werden. Nicht alle Feuerwehren in Bayern führen auf ihren Fahrzeugen Atemschutzgeräte mit. Im Landkreis Dingolfing-Landau beispielsweise sind 35 der insgesamt 93 freiwilligen Feuerwehren mit Atemschutz ausgestattet.

Schutz an erster Stelle

Doch bevor es in den Container geht, steht für die Feuerwehrkräfte Theorieunterricht auf dem Plan. Besonders wichtig ist die Schutzkleidung, sagt Ausbilder Alfred Entfellner. Der kleinste Riss im Innenfutter der Jacke kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Wasser eindringt. Bei den hohen Temperaturen würde das verdampfen und die Haut unter der Schutzkleidung verbrennen. Genauso muss das Atemschutzgerät einwandfrei funktionieren: die "Lebensversicherung" für Feuerwehrleute im Brandraum.