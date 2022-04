Auto im Schacht: "Ein Szenario, das passieren kann"

Verunglückte Personen aus diesem Fahrzeug zu befreien wird schwierig: Hochkant steckt der Kleinwagen in einem Schacht, Rettung ist nur über den Kofferraum möglich. So passiert - besser gesagt vorbereitet - auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Lappersdorf bei Regensburg. Die Aktiven üben zweimal im Monat. So ein Szenario aber haben sie nicht alle Tage.

Spontane Idee der Feuerwehr

Die Idee kam spontan, berichtet Kommandant Christian Reinwald dem BR. Im Übungshof der Feuerwehr stand ein Kleinwagen. Daneben das Loch im Boden, in dem die Feuerwehr Schachtrettungen nachstellen kann. Die Feuerwehrleute entschieden kurzerhand: "Komm, den schmeißen wir jetzt da rein!" Sie schoben den Wagen - natürlich ein ausgemustertes Übungsfahrzeug - vorsichtig an den Rand des Schachtes, bis es hineinkippte.

"Das ist Feuerwehr"

"Es ist ein Szenario, das so sicher nicht tausende Male vorkommen wird. Aber es ist ein Szenario, das passieren kann", erklärt Kommandant Christian Reinwald. In seiner Feuerwehrlaufbahn habe er schon das Ein oder Andere erlebt, das außerhalb des Vorstellbaren gewesen sei. "Das ist Feuerwehr, dass man sich auf die unrealistischen Situationen auch vorbereiten muss."