Rückblick: Das Jahr 2020 in Unterfranken

Was im Rückblick auffällt: Immerhin die ersten Wochen des Jahres waren, vom Untermain bis in die Haßberge, gar nicht mal so übel. Deshalb starten wir, exemplarisch für viele, zunächst mit der folgenden Geschichte.

Spürnase Lupo rettet Seniorin aus dem Sumpf

Erinnern Sie sich noch an Lupo? Nein? Dann hier ein Tipp: vier Pfoten, braunes Fell und eine neongelbe Warnweste. Im Frühjahr hat der Suchhund regional Schlagzeilen gemacht. Der Vierbeiner aus Bad Bocklet spürte eine 73-Jährige in einem Sumpf im Landkreis Bad Kissingen auf. Die Frau war völlig unterkühlt, Einsatzkräfte hatten bereits eine Nacht lang nach ihr gesucht. Dann kam Lupo. Er entdeckte die Frau. Polizei und Bergwacht konnten sie schließlich bergen.

Pelzig, Anselm Grün und Söder

Und was war sonst los zu Jahresbeginn? Gadheim bei Veitshöchheim darf sich nun offiziell "Mittelpunkt der EU" nennen. Ein Feiertag für den Ort. Für den europäischen Gedanken war es ein Ereignis, das nachdenklich stimmt. Grund für die geografische Verschiebung war der Brexit.

Außerdem feierte Kabarettist Frank-Markus Barwasser seinen 60. Geburtstag. Bestsellerautor und Benediktinermönch Anselm Grün wurde 75. In Kitzingen erhielt Ministerpräsident Markus Söder den "Schlappmaulorden". Die Prunksitzungen und Umzüge der letzten Faschingssaison wirken inzwischen wie aus einer anderen Zeit.

5. März 2020: Corona kommt nach Unterfranken

Denn dann kam der 5. März 2020. Im BR-Studio Mainfranken hatten wir uns den Tag bereits seit einigen Wochen im Kalender markiert. Der Prozess gegen einen Würzburger Logopäden sollte beginnen. Er hatte während seiner Behandlungsstunden in zwei Einrichtungen Kinder mit geistiger Behinderung missbraucht. 66 Fälle waren angeklagt. Von seinen Taten fertigte der Logopäde Fotos und Filme an. Er stellte sie in kinderpornografische Internetforen. Das Gericht verurteilte den Mann letztlich zu elf Jahren und vier Monaten Haft. Er bekam ein Berufsverbot. Der Fall sorgte deutschlandweit für Aufsehen und führte dazu, dass auch in anderen Ländern Beschuldigte wegen Kinderpornografie ermittelt werden konnten.

Doch der 5. März 2020 bleibt auch als der Tag in Erinnerung, als die ersten beiden Coronafälle in Unterfranken bekannt wurden. An einer Schule in Würzburg fiel der Unterricht aus. Vergleichsweise lange war der Regierungsbezirk vom Virus verschont geblieben. Dann ging es leider Schlag auf Schlag. Bereits eine Woche später, am 12. März, meldete das Gesundheitsministerium den ersten Corona-Toten in Bayern. Es handelte sich um einen 83-Jährigen aus Würzburg. Bis zum 21. März verstarben im Seniorenheim St. Nikolaus neun Menschen. Über 20 waren es bereits im April.

Coronavirus gelangt in die Seniorenheime

Plötzlich macht Würzburg deutschlandweit Schlagzeilen. Das St. Nikolaus Heim und auch das Hans-Sponsel-Haus erleben während der ersten Corona-Welle, was anderen Einrichtungen noch bevorsteht. Das Virus kennt insbesondere bei alten oder vorerkrankten Menschen selten Gnade. Im Laufe des Jahres werden noch mehrere Seniorenheime betroffen sein: etwa in Ochsenfurt, Großwallstadt und Zeil am Main.

Herzing siegt in Aschaffenburg, Sitter in Main-Spessart

Angesichts solch immer wieder erschreckenden Nachrichten geraten andere Dinge beinahe aus dem Fokus: die Kommunalwahl etwa, just zu Beginn der Pandemie. In Würzburg setzte sich Amtsinhaber Schuchardt (CDU) im ersten Wahlgang durch, genauso Amtsinhaber Remelé (CSU) in Schweinfurt. In Aschaffenburg schaffte es Jürgen Herzing (SPD) in der Stichwahl zu gewinnen. Außerdem gibt es neue Landräte: in den Kreisen Aschaffenburg und Würzburg. Main-Spessart bekam mit Sabine Sitter (CSU) die zweite Landrätin im Regierungsbezirk. Während der Pandemie dürfte es für sie alle nicht der einfachste Start gewesen sein.