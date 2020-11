Corona-Ticker Unterfranken: 43 Neuinfektionen im Raum Würzburg

16.00 Uhr: Polizei löst Partys in Hotel und Sportheim auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in Unterfranken mehrere Partys auflösen, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstießen. In Schweinfurt hatten sich Jugendliche zum Feiern extra in ein Hotel eingemietet. In Großlangheim im Landkreis Kitzingen hatten die Polizisten zunächst einen Einbruch im Sportheim erwartet. Tatsächlich wurde auch dort gefeiert.

