Hackerangriff auf Unternehmen in Weiden

Ein Unternehmen aus Weiden in der Oberpfalz ist ins Visier von Hackern geraten. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg dem BR bestätigt, sind am 19. April Kriminelle in das IT-System des Unternehmens eingedrungen. Mittels einer speziellen Software wurden die gespeicherten Firmendaten verschlüsselt.

Noch keine Lösegeldforderung

Aktuell sei aber noch keine Lösegeldforderung eingegangen, berichtet der Bamberger Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Um welches Unternehmen es sich handelt, und ob die Arbeit in der Firma momentan stillsteht, wollte die Zentralstelle Cybercrime Bayern, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt ist, nicht kommentieren.

Immer wieder Cyberangriffe auf Unternehmen

Immer wieder werden Unternehmen im Raum Weiden Opfer von sogenannten Cyberangriffen. Im Sommer 2021 wurden gleich elf Unternehmen auf einmal gehackt.

Vor diesen Angriffen sind auch größere Unternehmen nicht gefeit. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern empfiehlt daher ein schlüssiges Backup-Konzept. Das müsse ausschließen, dass auch Backup-Dateien im Internet herausgefunden und verschlüsselt werden können.

Im Notfall: Cybercrime-Hotline wählen!

Die Cyberkriminalität hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb im Jahr 2019 eine Cybercrime-Hotline für Opfer von Computer-Kriminalität eingerichtet. Unter 089-1212 4400 erhalten Betroffene Hilfe von Expertinnen und Experten, die sie zur entsprechenden Stelle weiterleiten oder direkt helfen.