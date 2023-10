Güvercin: "Wir brauchen eine religionspolitische Zeitenwende“

Demonstrationen gegen Israel, Hassprediger, die aus dem Ausland auf die deutsche islamistische Communities in Deutschland einwirken und Spenden, die für die Hamas generiert werden: Derzeit Realität in Deutschland und doch keine Überraschung für Eren Güvercin, den Gründer der Alhambra-Gesellschaft: "Das sind Fakten, die schon seit langen Jahren bekannt sind", sagt Güvercin im Interview mit dem Politikmagazin Kontrovers. Seine Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, innermuslimische Debatten anzustoßen.

Junge Muslime sollen beeinflusst werden

Hamas-Sympathisanten wirken jedoch nicht nur aus dem Ausland nach Deutschland, schildert Güvercin, sondern "es gibt auch Prediger, Persönlichkeiten, die mit so einer religiösen Autorität auf TikTok und anderen Social Media-Kanälen auftreten, und andere islamistische Akteure, die ganz klar nicht nur die Hamas verharmlosen, sondern sie auch propagandistisch über soziale Medien unterstützen." Damit sollen laut Güvercin vor allem junge Muslime in Deutschland emotionalisiert und mobilisiert werden.

Kritik an Moscheeverbänden: Keine Position bezogen

Erst jüngst hat die Alhambra-Gesellschaft einen Aufruf an alle Muslime in Deutschland verfasst: Unabhängig davon, was Muslime in ihren Moscheen hörten und in den Nachrichten oder im Internet stünde, dürften die Worte und Bilder sie nicht zu Wut und Gewalt verleiten.

Zwar gelte es laut Güvercin durchaus zwischen den Moscheen zu differenzieren, doch er kritisiert ausdrücklich, dass die Moscheeverbände keine klare Position bezogen hätten: "Die Moscheeverbände haben nicht geschafft, die Hamas als das zu bezeichnen, was sie ist: nämlich eine Terrororganisation." Stattdessen habe es Relativierungen und Verteidigungen gegeben, berichtet Güvercin. Für ihn, selbst gläubiger Muslim in Deutschland, sind das "sehr gefährliche Kommunikationen", die die Hamas nicht klar verurteilen und zudem jungen Menschen keine klare Orientierung geben.

Forderung: "Religionspolitische Zeitenwende" im Umgang mit dem Zentralrat der Muslime

Deutliche Kritik übt Güvercin auch an der Positionierung des Zentralrats der Muslime. In einer Erklärung des Zentralrats hieß es nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, eine "Gewaltspirale" müsse verhindert werden. "Das ist, ganz offen gesagt, ein Schlag ins Gesicht aller Jüdinnen und Juden in Deutschland, die seit Tagen unter Angst leben", positioniert sich Güvercin im Kontrovers-Interview.

Im Video: Kontrovers – Hamas-Sympathisanten in Bayern