Großdemos "gegen rechts": Was das genau bedeutet

Es gibt Verbesserungsbedarf

Parallel zu den vielen, großen Demonstrationen taucht immer wieder die Frage auf, ob hier tatsächlich ausgegrenzt wird und wenn ja, wer hier wen ausgrenzt. Was kann man tun, um alle im Kampf für Demokratie zu vereinen? In München trifft Kontrovers die SPD-Stadträtin Micky Wenngatz. Sie war eine der Organisatorinnen der Demonstration am Siegestor vor zehn Tagen. Sie nimmt die Kritik ernst: "Nach meiner Wahrnehmung hat das in ganz vielen der Organisationen durchaus noch mal zu Diskussionen geführt. Da wird man noch mal darüber nachdenken. Was ist gut gelaufen? Was kann man besser machen? Wie gehen wir das nächste Mal damit um? Wen lassen wir zu Wort kommen?"

Demonstranten in Sorge

Auch in Aichach bei Augsburg wurde am Samstag demonstriert – unter dem Motto "Aichach bleibt bunt!". Die Veranstalter waren die Grünen im Stadtrat und die SPD. Hier kamen rund 2.000 Menschen dem Aufruf nach. Linksextreme Parolen bleiben aus. Es gibt kein Ampel-Bashing und keine Angriffe auf die bürgerliche Mitte. Die Menschen stehen hier, weil sie sich sorgen. "Ich war noch nie auf einer Demo, das ist heute meine erste Demo." Ein anderer sagt: "Es ist höchste Eisenbahn, um zu zeigen, dass die, die sonst still sind, die Mehrheit sind und nicht die Minderheit."

Der zweite Bürgermeister von Aichach, Josef Dußmann von der CSU, ist auch anwesend. Aber der CSU-Ortsverband Aichach ist hier offiziell nicht dabei. "Ich kann mir vorstellen, dass sich Ortsverbände nicht als Unterstützer draufschreiben, weil die Demo "gegen rechts" heißt. Und weil die CSU ja Mitte-Rechts ist. Wenn es rechtsextrem heißen würde, dann wäre das was ganz anderes", meint Dußmann. Was anderswo schwierig ist, gelingt in Aichach: ein starker gemeinsamer Auftritt gegen Rechtsextremismus.

Holetschek: "Lassen uns nicht in irgendeine Ecke stellen"

Die Freien Wähler sind in Aichach auch nicht dabei. Wie an vielen Orten, an denen es an diesem Wochenende Demonstrationen gibt. Kontrovers fragt nach im Bayerischen Landtag, ob die demokratischen Parteien in dieser Situation nicht mehr aufeinander zugehen müssten. Parteichef Hubert Aiwanger meint dazu: "Ich würde mir wünschen, dass eine Mitte gegen jede Art von Extremismus auftritt. Und nicht, dass da Linke kommen und sagen 'rechts' und meinen damit die bürgerliche Mitte". Der Fraktionsvorsitzende der CSU, Klaus Holetschek, steckt klar ab: "Wir lassen uns nicht vereinnahmen und in irgendeine Ecke stellen. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft und da bleiben wir auch."

Gelingt die Reaktivierung eines breiten Bündnisses?

Auffällig ist, dass auf den Webseiten von CSU, FW und FDP kaum eine Demo für die Demokratie im Terminkalender erscheint. Digitalminister Fabian Mehring (FW) wägt ab: "Es ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe von Staatsregierungen oder von der Mitte der Parteien, Demos zu organisieren. Wenn das gemeinsam auf den Weg gebracht wird und das Wording stimmt, wollen die Freien Wähler bestimmt dabei sein."

Um eine breite gesellschaftliche Mitte für den gemeinsamen Kampf gegen Rechtsextremismus zu gewinnen, gebe es noch viel zu tun, davon ist Micky Wenngatz vom Bündnis "München ist bunt" überzeugt: "Wir müssen ja mehr machen, als nur auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Wir müssen ja auch innerhalb unserer Gesellschaft wirken. Und das gilt natürlich für die einzelnen Akteure, die eingeladen sind. Aber auch die haben natürlich unterschiedliche Agenden. Und auch unterschiedliche Zielgruppen."

Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, hat schon angekündigt, ein breites Bündnis der Mitte zu reaktivieren. 1992 hat es schon mal sehr gut funktioniert. 400.000 Menschen sind damals für die Lichterkette auf die Straße gegangen. Womöglich auch deshalb, weil es nur Kerzen gab und keine Parolen.