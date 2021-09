vor 28 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Großbrand: Supermarkt in Allershausen steht in Flammen

In einem Supermarkt in Allershausen ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort, um die Flammen zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.