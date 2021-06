Einbrecher steckt Supermarkt in Großkarolinenfeld in Brand

Ein Brand in einem Supermarkt in Großkarolinenfeld im Landkreis Rosenheim hat am Freitagabend enormen Schaden angerichtet. Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei waren im Großeinsatz. Das Feuer wurde gegen 22.40 Uhr gemeldet.

Polizei bestätigt dem BR: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Offenbar war ein Mann in den Markt eingebrochen und hatte dann Feuer gelegt. Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bestätigte dem BR am späten Abend auf Nachfrage, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei.

Nach den Worten des Sprechers ist das Gebäude so beschädigt worden, dass es eingestürzt ist. Angaben über Verletzte gibt es bislang nicht. Im Laufe des Samstags will die Polizei weitere Details bekannt geben.