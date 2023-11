Großbrand im ehemaligen Kloster Bergfried in Passau

Beim Brand des ehemaligen Klosters Bergfried in Passau ist am Mittwochmorgen ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Die ehemalige Klosteranlage auf der nördlichen Donauseite zwischen dem Ortsteil Ries und der Veste Oberhaus ist seit fast zwei Jahrzehnten unbewohnt. Zu der Anlage gehören mehrere Gebäude. Drei davon sind laut Polizei komplett abgebrannt, die übrigen Häuser konnten von der Feuerwehr gesichert werden.

Wind erschwert Löscharbeiten

Der Feueralarm wurde in den frühen Morgenstunden, kurz nach 3 Uhr ausgelöst. Die Löscharbeiten wurden offenbar durch starken Wind erschwert, der die Flammen immer wieder anfachte.

Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich auf dem Bergfried Benediktinermönche aus der Abtei Schweiklberg niedergelassen. Bis 2006 wurde der Bergfried als Schülerinternat genutzt, dann wurde das Anwesen verkauft und stand seither leer.

Kultur sollte Leben zurückbringen

In den vergangenen Jahren hatte eine private Kulturinitiative versucht, mit regelmäßigen Konzerten und Veranstaltungen wieder Leben in das idyllisch gelegene Anwesen zurückzubringen. Am kommenden Sonntag hätte dort erneut ein Konzert mit barocker Kammermusik stattfinden sollen.