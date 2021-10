Bergfried wacht auf: Verlassenes Kloster wird zur Kulturstätte

Idyllisch gelegen, etwas versteckt in einer Senke zwischen dem Ortsteil Ries und der Veste Oberhaus, schläft Bergfried in Passau vor sich hin. Julia Willeitner, Cellistin aus Passau, hat große Pläne mit diesem Ort: Hier sollen Kulturevents stattfinden. Premiere ist an diesem Wochenende.

Ort voller Kraft und Energie

Die 28-Jährige verbrachte ganz in der Nähe ihre halbe Kindheit. Sie kennt das Kloster mit dem überschaubaren Gehöft und der kleinen Kirche, wurde hier sogar getauft. Als die Cellistin vor sechs Jahren nach dem Studium in Salzburg nach Passau zurückkehrte, musste sie feststellen: Die letzten Mönche hatten Bergfried längst verlassen, Gebäudeteile waren von der Natur in Beschlag genommen worden und nahe dem Verfall.

"Von hier geht so eine Kraft, so eine Energie aus. Mir war klar, dass man daraus was machen konnte." Julia Willeitner, Cellistin aus Passau

"Bergfried wacht auf!"

Die Musikerin nahm Kontakt mit der Familie des inzwischen verstorbenen Unternehmers auf, der das Gelände 2014 gekauft hatte, und stellte ihr die Idee eines Kulturfestivals vor: "Die Eigentümer haben sofort sehr nett geantwortet und waren sehr aufgeschlossen". Was folgte, waren Konzepte, Absprachen und Renovierungsarbeiten - vor allem in der inzwischen profanierten Kirche, die zu einem Konzertsaal umgewandelt werden sollte. Ein Team aus mehreren Künstlern und Künstlerinnen tat sich zusammen.

Jetzt ist Bergfried bereit für das erste kleine, aber sehr feine Kulturfestival. Das Motto: "Bergfried wacht auf!". Vom 8. bis 10. Oktober treten unter anderem Julia Willeitner und ihr Partner, der chilenische Gitarrist Danilo Cabaluz, als "Duo CellAr" sowie das neu gegründete Bergfrieder Barock-Ensemble auf. Geplant sind zudem eine Ausstellung und ein Programm für Kinder.

Anfang eines Lebensprojektes

Die Initiatorin hat Großes vor: "Wir haben die langfristige Idee, daraus eine kulturelle Hochburg zu machen. Weil die Eigentümer das Gelände zur Verfügung stellen und alles großzügig mitfinanzieren, haben wir da gute Chancen. Wichtig ist uns die kulturelle Vielfalt". Der erste Schritt - vielleicht für ein Lebenswerk - sei getan, freut sich Julia Willeitner. Und ihr Partner Danilo Cabaluz spürt viel Vorfreude auf das erste Bergfrieder Festival: "Bergfried ist ein super schöner Ort für ein super schönes Lebensprojekt".