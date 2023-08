Großbrand bei Kempten: Feuerwehr sucht nach weiteren Glutnestern

Am Dienstag ist kurz vor 3.00 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle bei Kempten ausgebrochen, in einem Gewerbegebiet in Durach-Oberkottern. Seither sind gut 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Großbrand beschäftigt. Um schneller an versteckte Glutnester zu gelangen, hat die Feuerwehr einen Bagger hinzugeordert, wie die Polizei mitteilt. Wann das Feuer endgültig gelöscht sein wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Beißender Brandgeruch in Kempten

Auch alle Menschen um Umkreis von Kempten werden zunächst gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der beißende Brandgeruch sei auch über mehrere Kilometer in Kempten noch zu riechen. Zwei Anwohner wurden laut Polizei durch Rauchgas verletzt, wie schwer, ist derzeit noch nicht bekannt. Zehn Fahrzeuge im Umkreis der Lagerhalle gingen laut Polizei ebenfalls in Flammen auf.

66 Menschen mussten früh morgens aufgrund der starken Hitzeentwicklung die umliegenden Häuser vorübergehend verlassen. An einer Sammelstelle wurden sie von Polizei und Rettungsdienst betreut und versorgt, ein Großteil durfte mittlerweile wieder zurück nach Hause.

Schaden in Millionenhöhe

Was in der Halle gelagert wurde, sei derzeit noch nicht geklärt. Es habe sich nicht um eine einzelne Firma gehandelt, sondern um mehrere kleinere Unternehmen, die den Lagerraum nur angemietet hätten. Deshalb sei es derzeit auch nicht möglich, eine Schadenssumme anzugeben. Die Polizei geht aber von einem Schaden in Millionenhöhe aus.