Größte Blume der Welt: Titanwurz in Würzburg blüht

"Das Hochblatt hat sich vom Blütenkolben gelöst und es beginnt, zu 'stinken'", berichtet Gerd Vogg vom Botanischen Garten der Universität Würzburg am späten Donenrstagnachmittag ganz aktuell. "Morgen wird sie in voller Blüte zu sehen sein", so Vogg weiter. Mit Spannung haben Menschen in Würzburg die Homepage des Botanischen Gartens (externer Link) verfolgt. Dort gab es regelmäßige Updates über den Fortschritt der Blüte.

Schnell sein: Titanwurz blüht nur etwa 48 Stunden

Wer die größte Blume der Welt live sehen will, muss jetzt schnell sein: Sie blüht nur zwei Tage und zwei Nächte. Der Botanische Garten in Würzburg verlängert deshalb am Donnerstag und Freitag seine Öffnungszeiten bis 21 Uhr. So können möglichst viele Menschen die Titanwurz sehen. Sie steht im ersten Gewächshaus nach dem Eingang.

Die Titanwurz – auch Titanenwurz genannt (Amorphophallus titanum) – hat mehrere Besonderheiten: Sie bringt die größte Blüte der Welt hervor. Den bisherigen Spitzenwert hat eine Pflanze in Indonesien im Jahr 2016 erreicht – mit einer Kolbenhöhe von knapp 3,75 Metern.

Titanwurz verströmt Geruch nach Verwesung

In den ersten 24 Stunden der Blüte verströmt die Titanwurz einen übelriechenden "Duft", der an Aas und Kot erinnert, so der Botanische Garten. Der Geruch erinnert auch an verwesendes Fleisch oder faulige Eier. Damit würde die Blume spezielle aasfressende Insekten anlocken, die sie zur Bestäubung braucht. Aaskäfer beispielsweise können den Geruch aus bis zu 22 Kilometern Entfernung riechen.

Blüte erst kolbenförmig, Blütenblätter dann bräunlich

Vor der Blüte sieht sie kolbenförmig aus, innen braun und spitz, grüne Blätter herum (im Bild oben auf der linken Seite zu sehen). Wenn sich die riesigen Blütenblätter öffnen, sind sie innen rötlich-braun (rechte Seite) und erinnern ebenfalls an Kadaver. Der Kolben in der Mitte bleibt bestehen. Danach verwelkt sie und fällt direkt in sich zusammen.

Die Titanwurz ist eigentlich auf Sumatra/Indonesien heimisch.

Würzburger Titanwurz stammt aus Bayreuth

Wie die Uni Würzburg mitteilt, stammt diese Titanwurz aus dem Botanischen Garten in Bayreuth. Sie ist eine Leihgabe. Die außergewöhnliche Pflanze ist schon über zehn Jahre alt und blüht nun zum ersten Mal. Sie hat jetzt eine Größe von 1,50 Meter erreicht.

In Bayreuth hat eine weitere Titanwurz bereits Anfang Juni geblüht. Viele Besucherinnen und Besucher waren deshalb vor Ort, um die Pflanze zu sehen. Dort war es bereits die neunte Blüte.