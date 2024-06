Titanwurz: Größte Blume der Welt blüht in Bayreuth

Nach langem Warten hat die neunte Blüte einer Titanwurz im Ökologisch-Botanischen Garten (ÖBG) der Uni Bayreuth begonnen. Ein Sprecher des ÖBG sagte auf BR24-Anfrage, das Hochblatt der Pflanze sei dabei, sich vom Kolben zu lösen. In voller Blüte soll die größte Blume der Welt am frühen Donnerstagabend gegen 18 Uhr stehen.

Blume erreichte zuletzt eine Höhe von knapp 1,70 Meter

Die Blüte der größten Blume der Welt dauert rund 48 Stunden. In den ersten 24 Stunden riecht die Titanwurz dabei nach verfaultem Fleisch. Der Kolben erwärmt sich in diesem Zeitraum auf rund zehn Grad über der Umgebungstemperatur.

Die Titanwurz ist eine von drei Knollen dieses Aronstabgewächses, die der ÖBG in seiner Obhut hat. Die Pflanze ist ursprünglich im Regenwald Sumatras in Indonesien beheimatet. In Bayreuth wächst sie im Tropenhaus. Die jetzt blühende Titanwurz ist 21 Jahre alt und hat bereits zweimal geblüht – im Jahr 2018 wurde sie dabei 1,20 Meter groß, im Jahr 2021 erreichte sie eine Höhe von 1,66 Meter. Die Gewächshäuser und das Freiland des ÖBG bleiben heute und morgen bis 21 Uhr geöffnet.

Titanwurz: "Aushängeschild" des ÖBG in Bayreuth

Selbst für die langjährige Mitarbeiterin Marianne Lauerer vom Leitungsteam des ÖBG in Bayreuth ist die Pflanze immer noch etwas Besonderes. "Sie ist eine Attraktion mit spannender Biologie und Ökologie, die wir auch kommunizieren wollen", sagt Lauerer im BR-Gespräch. "Wir stehen an der Pflanze und geben Informationen, wenn sie aufblüht und geöffnet ist." Für Lauerer ist die Pflanze "zu einem Aushängeschild für den ÖBG geworden". Deshalb ist das Tropenwaldhaus zur Zeit der Blüte länger geöffnet. In den vergangenen Jahren haben tausende Interessierte den ÖBG während der Titanwurzblüte besucht.

Pflanze riecht nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern

Die Kultur der Titanwurz in botanischen Gärten gilt als schwierig, da ihre riesige Knolle sehr empfindlich ist und leicht von Pflanzenschädlingen befallen wird. Ihren Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern verströmt die Pflanze nur in den ersten Stunden ihrer Blütezeit. Er dient dazu, spezielle Käfer und Insekten zur Bestäubung anzulocken. In Indonesien heißt die Titanwurz deswegen wohl auch Bunga Bangkai, was übersetzt "Leichenblume" bedeutet. Englisch heißt sie auch "Corpse Flower", was ebenfalls Leichenblume bedeutet. Eine blühende Titanwurz sei übrigens auch in Sumatra eine Sensation, für die, wie es heißt, "alle in den Wald rennen", so die Uni Bayreuth weiter.