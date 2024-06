UNUM-Gebetstreffen in München: Harmlos oder menschenfeindlich?

Nicht nur der Christopher Street Day findet am Wochenende in München statt. In der Olympiahalle treffen sich bis Sonntag auch Tausende Christen zur gemeinsamen Gebetskonferenz: der UNUM24-Konferenz.

Bereits seit Tagen gibt es Diskussionen: Ist es wirklich nur ein harmloser Gebetstreff frommer Christen verschiedener Konfessionen? Oder wird hier menschenfeindliches Gedankengut ausgetauscht und für einen christlichen Gottesstaat gebetet?

"NoUNUM24": Manche Akteure vertreten homosexuellenfeindliche Narrative

Vertreter der queeren Community schauen skeptisch auf die UNUM24: "Es gibt Akteure rund um diese Konferenz, die in den vergangenen Jahren massiv damit aufgefallen sind, dass sie beispielsweise rassistische Narrative verfolgen. Es gibt immer wieder homosexuellenfeindliche, transfeindliche Narrative, die durch diese Glaubensgemeinschaften versucht werden, in die Köpfe zu bekommen", sagt Markus Apel, Sprecher des Protestbündnisses "NoUNUM24", eine Gruppe aus Vertretern linker Parteien, die sich spontan gegen die Veranstaltung gegründet hat und für Donnerstag eine Demo in Unweite des Veranstaltungsortes in der Olympiahalle angekündigt hat. Mit dabei ist auch der Lesben- und Schwulenverband und der Veranstalter des Christopher Street Days in München. Kritisiert wird, dass manche Teilnehmer ein erzkonservatives bis radikal-fundamentalistisches Weltbild vertreten.

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) bezeichnete den Kongress im Vorfeld als Treffen "verschiedener fundamental-christlicher LGBTIQ*-feindlicher Akteure" und bedauerte, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gegeben habe, den Kongress in München zu unterbinden.

Gründer der umstrittenen Pfingstgemeinde als Redner

Vor allem die Teilnahme eines prominenten Redners, Bill Johnson, steht in der Kritik. Der Gründer der "Bethel Church", einer charismatischen Pfingstgemeinde in Kalifornien, befürwortet etwa sogenannte Konversionstherapien. Bei Konversionstherapien wird versucht, Menschen von ihrer Homosexualität zu "heilen" wie von einer Krankheit. Das ist in Deutschland seit 2020 verboten.

UNUM-Veranstalter widerspricht

Einer der UNUM-Veranstalter, Fadi Krikor, weist die Vorwürfe zurück, dass bei der Konferenz menschenfeindliche Ideen verbreitet würden: "Ich verstehe, dass der Name Bill Johnson und seine Aussagen polarisieren. Aber die haben keinen Platz bei unserer Veranstaltung. Und das haben wir mit allen kommuniziert. Wir sind hier nicht, um politische, theologische oder soziale Fragen zu klären. Darum geht es nicht. Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit unterschiedlichen Verständnissen, unser Ziel ist das gemeinsame Beten." Fadi Krikor betreibt in einem früheren Dominikanerkloster im bayerischen Griesstätt laut eigenen Angaben eine internationale Begegnungsstätte, die die Einheit der Christen anstrebt.

Veranstalter: 5.000 Teilnehmer aus rund 80 Organisationen

Rund 5.000 Teilnehmer erwartet der Veranstalter in den kommenden vier Tagen in der Olympiahalle. Etwa 80 Organisationen unterschiedlichster Prägungen beteiligen sich an der Konferenz. Die Redner- und Teilnehmerliste reicht dabei von erzkonservativen Vertretern der international rasant wachsenden Pfingstgemeinden bis hin zum katholischen Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers und dem evangelischen Bischof der sächsischen Landeskirche, Tobias Bilz – beide ausdrückliche Befürworter sexueller Vielfalt.

Dass die Gebetskonferenz zur gleichen Zeit stattfindet wie die Parade zum Christopher Street Day, auf der Tausende Menschen in München auf die Rechte queerer Menschen aufmerksam machen wollen, ist laut Veranstalter nicht beabsichtigt gewesen. Zuletzt hatte die Initiative "Out in Church", ein Bündnis queerer Menschen in der katholischen Kirche in Deutschland, Bischof Timmerevers dazu aufgefordert, die Teilnahme an der Konferenz abzusagen. Doch sowohl der evangelische, als auch der katholische Bischof haben sich in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Veranstalter hinter die Veranstaltung gestellt und Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl und die Veranstalter des Christopher Street Day zum gemeinsamen Gespräch eingeladen.