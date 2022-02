Greifvogel aus Falle befreit: Ermittlungen gegen 71-Jährigen

In einem Wald bei Mainburg ist am vergangenen Samstag ein Sperberweibchen in einer Falle gefunden worden. Es wurde an Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz übergeben und tierärztlich versorgt. Gegen den Fallensteller wird nun ermittelt.