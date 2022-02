Greifvögel Autobahn Warum sitzen so viele Greifvögel neben der Autobahn?

"Greifvögel kann man an verschiedenen Straßenabschnitten gerade im Winter gut beobachten, weil sie auf Nahrungssuche sind", erklärt Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz. Und an großen Straßen, wie etwa Autobahnen, bieten sich natürlich sehr gute Gelegenheiten. Zum einen, weil Tiere überfahren werden: "Mäusebussarde sind keine Aas-Verschmäher - und wenn sie dort ein totes Tier , ob Maus, Hase oder Vogel, finden, werden die natürlich gefressen", so der Vogelschutz-Fachmann. Zudem gibt es im Winter, wenn Streusalz eingesetzt wird, am Straßenrand oder auch am Mittelstreifen immer wieder schneefreie Flächen, auf denen Mäuse besser zu beobachten und zu fangen sind. "Und deswegen sitzen Mäusebussarde zum Teil wirklich aufgereiht auf Pfosten oder Schildern, um eben einen besseren Überblick zu haben, was sich dort in ihrem Umfeld tut", so von Lindeiner.