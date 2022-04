Goldsteig rudert zurück: Glyphosat wird wieder verboten

Die Käserei Goldsteig in Cham rudert zurück und nimmt die Erlaubnis, dass ihre Landwirte das umstrittene Pestizid Glyphosat verwenden dürfen, zurück. Das hat das Unternehmen am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

"Haltung von einigen Betrieben falsch eingeschätzt"

"Das Glyphosat-Verbot", das Goldsteig eigentlich schon 2018 verhängt hatte, bleibt nun "generell und grundsätzlich in der bisherigen Form bestehen", so Goldsteig. Am Sitz der Käserei in Cham hatte es am Vormittag eine außerordentliche Sitzung der bäuerlichen Gremien von Goldsteig gegeben. Anlass war offenbar die öffentliche Kritik, auch von Landwirten, an der geplanten Erlaubnis von Glyphosat.

In der Pressemitteilung heißt es nun, Goldsteig nehme die Kritik und die Reaktionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Landwirten und Landwirtinnen sowie von Medien und Naturschützern ernst. Man räume ein, dass man die Haltung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch von einigen Milcherzeugerbetrieben, die keinen Ackerbau betreiben, falsch eingeschätzt habe.

Milchmengen im Blick behalten

Das Unternehmen, an das rund 2.500 Landwirte aus Ostbayern und Tschechien ihre Milch liefern, geht in der Mitteilung aber noch einmal auf die Gründe ein, warum man vor rund drei Wochen das seit vier Jahren geltende Glyphosat-Verbot wieder gekippt habe: "Keinesfalls haben wir diesen Schritt leichtfertig vollzogen," so Goldsteig. Das Unternehmen müsse alle Milchlieferanten berücksichtigen. Für einen Teil von ihnen sei das Glyphosat-Verbot "überhaupt kein Thema", Für andere sei es aber eine "dauerhafte und spürbare Einschränkung". Die Milchmengen seien "aktuell mehr als knapp". Die Molkerei müsse aber die notwendigen Milchmengen im Blick behalten.

Dabei komme es nicht nur auf den Milchpreis, sondern auch auf die weiteren Rahmenbedingungen an. Hier komme der Marktfruchtanbau, die Versorgungslage und die Ereignisse der Ukraine-Krise ins Spiel. Das Glyphosat-Verbot habe hier auf eine "nicht unerhebliche Zahl" von Milchlieferanten eine einschränkende Wirkung gehabt, insbesondere seit den "erheblichen Preissteigerungen im vergangenen Jahr".