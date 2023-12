Getöteter Schüler: Wie Lohr am Main mit der Gewalttat umgeht

Als Mike Cantarella die Nachricht erfährt, sitzt er gerade im Auto. Er hat den Onkel des getöteten 14-Jährigen am Telefon. Cantarella kennt die Familie seit vielen Jahren. Er ist der sportliche Leiter in dem Verein, in dem einige Familienmitglieder Fußball spielen. "Wir waren alle überfordert", erinnert sich Cantarella an die Stunden und Tage danach – nach der Tat, als im September 2023 ein Jugendlicher in Lohr am Main erschossen wurde. Gegen die Hilflosigkeit hat ihr Fußballverein, der TSV Sackenbach, mehrere Aktionen für die Familie organisiert.

Frage nach dem Warum ungelöst

Knapp vier Monate nach der Tat sitzen die seelischen Wunden in Lohr am Main weiterhin tief. Insbesondere gilt das für all jene, die das Opfer gut kannten. Als freundlich und aufgeschlossen wird der Jugendliche immer wieder beschrieben. Bis heute rätseln viele in Lohr über das Motiv. Darüber, warum ein 14-Jähriger aus dem Leben gerissen wurde.

Seit September sitzt ein gleichaltriger Mitschüler des Getöteten in Untersuchungshaft. Er soll mit einer Pistole geschossen haben – von hinten, in den Kopf. Wieso? Ob es eine Vorgeschichte gab? Dazu schweigt der Tatverdächtige weiterhin.

Rückkehr zum Alltag, anhaltende Trauer

In Lohr kursieren somit immer noch viele Spekulationen rund um das Motiv – und den möglichen Tathergang. Wobei der Lohrer Stadtpfarrer Sven Johannsen inzwischen eine weitere Beobachtung gemacht hat. "Der Großteil der Bevölkerung lebt jetzt sein Leben. Für den ist es ein Ereignis, das passiert ist, aber es ist nicht präsent, in den alltäglichen Dingen", sagt Johannsen. Anders sei das allerdings für all jene, die das Opfer kannten. Unter den Gleichaltrigen und an der Lohrer Mittelschule sei die Tat weiterhin Thema.

Aus der Schule ist zu hören, dass es ein besonders herausfordernder Schulstart gewesen sei. Noch immer "arbeite" es in vielen – insbesondere all jenen Schülerinnen und Schülern, die die gleiche Klasse besuchten.