Nach Todesschuss in Lohr: Präventionsangebote für Jugendliche

Kickbox-Trainer Sven Amend weiß, wie Sport und Bewegung Aggressionen in geregelte Bahnen lenken können. Sein Fitnessstudio liegt nur wenige Meter vom Tatort entfernt. In einem Gebüsch hinter dem Nägelsee-Schulzentrum in Lohr am Main wurde Anfang September ein 14-Jähriger erschossen. Als tatverdächtig gilt ein gleichaltriger Mitschüler.

Die Tat sorgt für Entsetzen – auch bei Sven Amend: "Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Kind ein anderes Kind umgebracht hat." Amend fragt sich, wie es dazu kommen konnte. Nun will er regelmäßig mit der Lohrer Mittelschule zusammenarbeiten.

Rapper und Trainer wollen mit Jugendlichen arbeiten

Unterstützung bekommt Sven Amend von Sebastian Czyszczon. Auch der ist kein Unbekannter in Lohr. Czyszczon ist Lehrer, in seiner Freizeit rappt er. Gemeinsam wollen sie regelmäßige Workshops anbieten. Gerade erarbeiten sie ein Konzept: eine Mischung aus Selbstverteidigung, Gewaltprävention und Selbstbehauptung. Mit kleinen Gruppen, etwa 12-14 Jugendlichen pro Einheit. Vor allem gehe es ihnen darum, soziale Kompetenzen zu schulen.

"Wir wollen Kinder motivieren, sich anders zu beschäftigen außer mit Handys oder vielleicht mit Drogen", sagt Amend. Es geht ihnen zum Beispiel um Jugendliche, die nicht in Vereinen aktiv sind. Jugendliche also, die nach der Schule kaum betreut werden.