"Wenn man ein Turnier spielt, will man es auch gewinnen“, sagt der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blickrichtung auf die Heim-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Spätestens dann soll die Nationalmannschaft unter seiner Leitung erfolgreich und attraktiv Fußball spielen. Von nichts schien die DFB-Elf bei der vergangenen WM und in den Testspielen danach allerdings weiter entfernt.

Frage der Woche: Wie weit kommt das DFB-Team bei der EM mit Trainer Nagelsmann?

Was denken Sie? Bekommt Bundestrainer Julian Nagelsmann das DFB-Team wieder auf Kurs? Wie weit schafft es die Mannschaft bei der Heim-EM im kommenden Jahr?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 23. September, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.

Nagelsmann soll Euphorie entfachen

Der Sieg zuletzt gegen Frankreich, mit Interimstrainer Rudi Völler auf der Bank, machte vielleicht ein wenig Hoffnung. Dessen Aura soll auch weiter unterstützend helfen. „Ich bin im engen Austausch mit Rudi Völler und sehe ihn auch als Teil des Trainerteams“, sagte Nagelsmann bei seiner Präsentation. Völler wiederum ist voll des Lobes für den 36-Jährigen. Es sei ein „Glücksfall, dass Nagelsmann bereit war einzuspringen“, so der Sportdirektor. Er entfache Euphorie und Begeisterung mit seiner Art.

Bislang hat Julian Nagelsmann allerdings nur als Vereinstrainer gearbeitet, kennt den DFB nur von außen, ein Turnier wie die EM nur als Zuschauer und ist mit seinen 36 Jahren jünger als ein paar seiner Spieler. Was also kann er in dieser Situation bewirken?

Trainerkollegen gratulieren Nagelsmann

Unterstützung für den neuen Bundestrainer kam von vielen Kollegen. „Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist“, sagte Jürgen Klopp. Auch von Ottmar Hitzfeld, Marco Rose oder Thomas Tuchel gab es viel Lob für diese Entscheidung. Nur bei den Fans muss der Neue wohl noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Nur 33 Prozent sprachen sich in einer Umfrage im Vorfeld für eine Verpflichtung von Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick aus.