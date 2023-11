Gericht kippt Genehmigung zum Neubau der Kampenwandbahn

Die Kampenwandseilbahn darf ihre aktuellen Neubaupläne nicht umsetzen. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden und die Genehmigung für den Neubau aufgehoben. Der Bund Naturschutz in Bayern hatte gegen den Bescheid des Landratsamtes Rosenheim vom 24. Juni 2022 geklagt. Das Urteil des Gerichts vom 16. November 2023 wurde heute bekannt gegeben.

Problem: Seilbahnrechtliche Genehmigung zu ungenau

Laut Gericht ist die sogenannte seilbahnrechtliche Genehmigung des Landratsamtes für den geplanten Neubau der Kampenwandbahn unbestimmt und damit rechtswidrig. Denn aus dem Genehmigungsbescheid und den weiteren Unterlagen bleibe unklar, welche Bäume konkret für die Verbreiterung der Trasse für die Bergbahn gefällt werden müssten und ob diese im Schutzwald oder im Naturwald liegen. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass für den Neubau der Kampenwandseilbahn auch Baumfällungen im Naturwald erforderlich werden.

Bäume fällen im Naturwald für Bergbahn ist unzulässig

"Die Fällung von Bäumen im Naturwald zur Ermöglichung des Betriebs der neuen Bahn ist aber unzulässig", so das Verwaltungsgericht. Eine gesetzliche Regelung, die Baumfällungen im Naturwald zur Verkehrssicherung ausnahmsweise erlaube, greift hier laut Gericht nicht. Denn die vorgesehenen Baumfällungen zur Erweiterung der Trasse würden keine Verkehrssicherungsmaßnahmen darstellen, sondern das Neubauprojekt überhaupt erst ermöglichen.

Birkhuhn hat mit Entscheidung des Gerichts nicht zu tun

Mit dem Artenschutz des gefährdeten Birkhuhns, das an der Kampenwand vorkommt, hat der Ausgang des Verfahrens nichts zu tun. Laut Münchner Verwaltungsgericht kam es darauf für die nun getroffene Entscheidung nicht an. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. Streitgegenstand war in diesem Verfahren nicht die Genehmigung von 2017. Ob die Kampenwandseilbahn nun damit weiter einen Neubau plant, ist derzeit noch offen. Das Unternehmen hat für den Nachmittag eine Presseerklärung angekündigt.

Freude und Erleichterung bei Bund Naturschutz

Freude und Erleichterung hingegen beim Bund Naturschutz: "Es ist uns gelungen, großen Schaden abzuwenden", so der Rosenheimer Kreisvorsitzende Rainer Auer. Er könne sich nicht vorstellen, dass nun mit dem Bescheid von 2017 weitergearbeitet werde, da dieser noch viel mehr Mängel aufweise als der aktueller Bescheid von 2022.