Kampenwand: Historischer Tag für die Almen

Peter Graf ist eigentlich der Wassermeister der Gemeinde Aschau, war aber während der Bauzeit als Projektbetreuer im Einsatz. Zweieinhalb Jahre hat es gedauert, alle Leitungen durch das schwierige Gelände zu verlegen – etwas länger als geplant, aber Corona hat auch diesen Zeitplan durcheinandergewirbelt. Kleinere Verzögerungen gab es auch durch frühe Wintereinbrüche, berichtet Peter Graf, und auch die vereinbarte Rücksichtnahme auf Wildtiere wie Berghühner haben zu Verschiebungen von Baumaßnahmen geführt.

Wasser für die Viecher oder für die Gäste?

Die Möslarn-Alm gleich neben der Bergstation der Kampenwandbahn ist eine der zwölf Hütten, die im Ortsteil Staffelstein - benannt nach einem markanten Felsen unterhalb des Kampenwand-Gipfels - zusammengeschlossen wurden. Ihr Besitzer, Peter Fischer, sieht nur Vorteile in der Anbindung seiner Almwirtschaft an das Netz im Tal.

Gut 20 Viecher hält er im Sommer hier oben, seine Wirtschaft bietet 50 Gästen Platz. In regenarmen Monaten sei man oft vor der Entscheidung gestanden, für welchen Bereich man nun das knappe Wasser nutze. Kaum einer, sagt Peter Fischer, mache sich ja Gedanken, was hinter einer kleinen Handbewegung wie zur Klospülung steckt. Er ist froh, dass ihm auch die Entsorgung nun keine Sorgen mehr machen muss. Auch dass man auf seiner Alm wegen des Glasfaser-Anschlusses mit EC-Karte zahlen kann, hält er für den richtigen Schritt in die Zukunft.