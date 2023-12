Gemüse-Anbau trotz Wassermangels: Analyse liefert erstmals Daten

Es ist ungewöhnlich, wenn mehr als hundert Menschen an einem Dezemberabend zusammenkommen, um sich vier Stunden lang Fachvorträge anzuhören. So geschehen diese Woche in Bergtheim, einer kleinen Gemeinde nordöstlich von Würzburg. Regional bekannt sind Bergtheim und die anliegenden Orte vor allem durch den dortigen Gemüseanbau. Doch seit ein paar Jahren wachsen die Sorgen: Zwar bietet der Lössboden gute Bedingungen – doch der Klimawandel macht sich bemerkbar. Die Landwirte haben mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen.

Landwirte nutzen Grundwasser für Gemüse

Um in der trockenen Region weiterhin Gemüse anbauen zu können, nutzen viele Landwirte Grundwasser. Etwa 100 landwirtschaftliche Brunnen gibt es in der sogenannten Bergtheimer Mulde. Doch der Bedarf ist gestiegen. Bereits 2016 zog das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg die Reißleine. Neue Brunnen erhielten rund um Bergtheim keine Genehmigung mehr, sofern dort mehr als 5.000 Kubikmeter pro Jahr gefördert werden sollten.

Erste Verteilungskonflikte entstanden: Wer darf wie viel Wasser nutzen – und wofür? Unsicher war man sich darüber auch beim Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. Nun liegen zur Bergtheimer Mulde erstmals umfangreiche Daten vor.

Grundwasserbilanzen zuletzt rückläufig

Diese Woche präsentierten die Regierung von Unterfranken und das Wasserwirtschaftsamt die Ergebnisse eines Pilotprojekts: das Landschaftswasserhaushaltmodell für die Region. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich eine umfangreiche Analyse, bei der allein die Kurzfassung zehn Seiten umfasst. Vereinfacht gesprochen wollten sich die Experten ein Bild davon verschaffen, wie viel Wasser in der Region tatsächlich vorhanden ist. Drei Jahre haben sie sich dafür Zeit genommen.

Die Wissenschaftler haben sich die Verläufe der Fließgewässer und Grundwasserkörper im Einzugsgebiet der Bergtheimer Mulde genau angeschaut, eine Fläche etwa so groß wie die Stadt Stuttgart. Außerdem haben sie Messdaten zu Temperatur, Niederschlag oder Grundwasserständen der vergangenen Jahre in ein Modell eingespeist. Untersucht haben sie insbesondere die Jahre 2010 bis 2019. Ein zentrales Ergebnis: Die Sorgen des Wasserwirtschaftsamtes waren begründet. Ab 2014 waren die Grundwasserbilanzen in der Bergtheimer Mulde durchweg negativ. Es ist also mehr Grundwasser abgeflossen oder abgepumpt worden, als sich neu bilden konnte.

Klima wirkt sich mehr auf Grundwasser aus als Brunnen

Die Negativentwicklung beim Grundwasser führen die Wissenschaftler vor allem auf die Temperaturen zurück. Die seien in den 2010er-Jahren signifikant gestiegen. Das bedeutete: mehr Verdunstung – wodurch immer weniger Wasser im Boden ankam. Verstärkt wurde dieser Effekt dadurch, dass es rund um Bergtheim zwischen 2010 und 2019 weniger regnete als in der Vergleichsperiode (2005 bis 2019).

Außerdem wollten die Verantwortlichen herausfinden, welche Rolle landwirtschaftliche Wasserentnahmen spielen. Ergebnis: Die landwirtschaftlichen Brunnen haben in der Bergtheimer Mulde einen eher geringen Anteil an der Grundwasserbilanz. "Im Vergleich zum Klima spielt die Landwirtschaft eine untergeordnete Rolle", sagte Jens Habenstein aus dem Sachgebiet Wasserwirtschaft der Regierung von Unterfranken.

Hoher Wasserbedarf während Dürreperioden

Allerdings zeigte die Auswertung auch: In den zuletzt oft trockenen Jahren haben die Landwirte deutlich mehr Wasser gebraucht als in feuchten Jahren. Es handelte sich um ganzjährige Betrachtungen. "Saisonale Effekte" sind somit durchaus möglich, sagen die Experten. Soll heißen: Wenn es besonders heiß und trocken ist, könnten die Brunnen der Landwirte oder Sportvereine zumindest lokal zu sinkenden Wasserspiegeln beitragen. Inwieweit sich das allerdings auf Quellen oder Feuchtflächen auswirkt, müsste erst noch genauer beobachtet werden.