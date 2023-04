Bunte Glaskugeln und Öllichter: Das Heilige Grab von Höglwörth

Wegen Corona mussten die Ehrenamtlichen des Vereins zur Erhaltung des Heiligen Grabes von Höglwörth sechs Jahre lang warten, um das Grab wieder aufzubauen. Vor Tagen wurden die Kulissen aus dem Lagerraum geholt und im Altarraum aufgestellt. 85 verschieden große Glaskugeln wurden mit gefärbten Wasser gefüllt, die zusammen mit 130 Öllämpchen das Heilige Grab, in dem Jesus liegt, beleuchten.

Davor plätschert ein echter Springbrunnen mit Palmen und Blumen. Hans Fegg, der 1. Vorsitzende des Vereins, erinnert sich daran, als vor einigen Jahrzehnten die Ministranten das Wasser für den Springbrunnen noch per Hand hochpumpen mussten.

Von Jerusalem nach Höglwörth

Als Heiliges Grab bezeichnet man die Grabeshöhle in Jerusalem, in der Jesus bestattet worden ist. Eine der ältesten und imposantesten Grab-Nachbildungen steht in Höglwörth im Berchtesgadener Land. Das früheste Zeugnis für das Heilige Grab in Höglwörth ist ein Rechnungsbuch aus dem Jahre 1645, in dem der Kauf von Öl für das Grab vermerkt ist. Das Grab ist fünf Meter breit und acht Meter hoch. Über dem liegenden Jesus, ein Bild auf Holz gemalt, dreht sich ein beleuchtetes Sonnenrad. Die verdunkelten Kirchenfenster und die bunten Glaskugeln erzeugen eine mystische Stimmung, die viele Menschen nach Höglwörth ziehen dürften. Diese Tradition wird seit über 370 Jahren gepflegt wird. Die Veranstalter rechnen am Karfreitag und am Karsamstag mit rund 10.000 Besuchern.

Ab Karfreitag zu besichtigen

Das beleuchtete Heilige Grab kann in der Kirche am Karfreitag, an dem Gottesdienste im Stillen gefeiert werden, und am Karsamstag von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Jede Stunde findet eine Andacht mit Musik statt, wo verschiedene Gesangs- und Musikgruppen aus der Region zu hören sind. Am Ostersonntag um 14 Uhr findet eine Auferstehungsfeier statt.

Besseren Draht zum lieben Gott

23 Männer im Alter zwischen 18 und 70 Jahren sind Mitglieder im Verein zur Erhaltung des Heiligen Grabes von Höglwörth. Sie bemühen sich darum, dass das traditionsreiche Brauchtum weiter erhalten bleibt. Zwei Vereinsmitglieder sind während der Öffnungszeiten am Karfreitag und Karsamstag anwesend und kümmern sich sozusagen hinter den Kulissen darum, dass die Öllichter nicht verlöschen, aber auch dass kein Brand ausbricht. Am Dienstag nach Ostern wird das Heilige Grab wieder abgebaut, die Kulissen weggeräumt, die Glaskugeln ausgewaschen und alle Gegenstände für die nächsten drei Jahre eingelagert. "Der Lohn der Arbeit ist, dass wir vielleicht einen bisserl besseren Draht nach oben haben", sagt Hans Fegg und grinst.